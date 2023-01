La condamnation de Bruxelles-Propreté pour homicide involontaire plaidée

"L'agence a laissé travailler monsieur L. alors qu'il avait déjà reçu 37 avertissements. Il laissait ses collègues boire de l'alcool au travail, tenait des propos racistes, menaçait des particuliers... Il créait un climat hostile et il n'y a pas eu un début d'enquête disciplinaire le concernant", s'est offusqué l'avocat.

L'employé victime s'est donné la mort en août 2016, après une première tentative de suicide le 24 mai 2014. Cet homme, employé depuis 1992 par l'agence régionale bruxelloise de propreté publique, était harcelé moralement par l'un de ses supérieurs. Depuis 2013, il dénonçait ces faits et avait également porté plainte auprès de la police, le 17 juin 2014, peu après sa première tentative de suicide. Par ailleurs, l'auditorat du travail de Bruxelles avait été mis au courant des faits, dès le 16 septembre 2014, et était intervenu. Il avait pris contact avec l'employeur et avait saisi les services externes pour la prévention et la protection au travail.

Alors que la victime était déjà "à bout de souffle" selon Me Chomé, un nouvel incident s'est produit le 15 juillet 2016. Un rapport a mentionné qu'il était à l'origine de l'agression physique d'un de ses collègues, ce qui a conduit à son licenciement. Or, selon Me Chomé, le témoin-clé de cette agression a affirmé plus tard qu'il n'avait rien vu, la victime n'a pas déposé plainte et aucun certificat médical n'a été dressé. Cet énième coup dur aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon l'avocat de la partie civile, conduisant la victime au geste de désespoir d'août 2016.

Le procès se poursuivra mercredi matin avec le réquisitoire de l'auditorat du travail.