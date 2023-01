”Braquage du siècle” : 4 prévenus du braquage d’un avion sur le tarmac de Brussels Airport de retour devant les juges

Le parquet avait interjeté appel contre l’acquittement, prononcé en première instance, des dix-huit personnes prévenues dans cette affaire. Deux ans plus tard, en 2020, après des devoirs d’enquête complémentaires qui n’ont pas apporté de nouveaux indices incriminant les prévenus, le procureur avait annoncé qu’il renonçait à poursuivre quatorze d’entre eux. La procédure, en appel, ne se déroule donc plus qu’avec quatre prévenus : Houssein B., Abdellah F., Nordine E.H. et Tarek B.

Le 18 février 2013, huit individus masqués et armés avaient surgi sur le tarmac de Brussels Airport à Zaventem. Ils s’étaient approchés d’un avion de la compagnie aérienne Swiss, dans lequel se trouvait un chargement de valeur, convoyé par le transporteur de fonds Brink’s. Ils s’étaient emparés de 121 colis contenant des diamants mais aussi des lingots d’or et des pierres précieuses, pour un total de 37 millions d’euros. Ce vol au butin immense est considéré comme le braquage le plus spectaculaire et le plus audacieux commis en Belgique.