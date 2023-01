Un mini-plan à la Good Move en place dans un quartier de Neder-Over-Heembeek pour réduire la vitesse : “il était grand temps de faire quelque chose”

Jan ©JEAN LUC FLEMAL

Son voisin confirme la problématique. “Vous voyez le portail renversé, là ? C’est un jeune conducteur qui est entré dedans”, nous explique Théo. “Plusieurs accidents ont déjà eu lieu ici.”

Pour endiguer le phénomène, la Ville de Bruxelles vient tout juste d’installer des blocs de béton, au carrefour Trassersweg-Petit Chemin vert, ainsi qu’au carrefour Trassersweg-Ransbeekstraat. Sorte de mini-plan Good Move pour réduire le trafic de transit dans le quartier.

”Ces interventions vont permettre aux habitants de retrouver du calme, aux promeneurs et aux cyclistes de profiter de cette voie publique en toute sécurité et même à la faune locale de pouvoir y prospérer, à l’image des nombreux batraciens qui y ont élu domicile”, commente l’échevin Bart Dhondt (Groen), qui évoque l’affluence de jeunes dans cette zone en raison du Centre Sportif à proximité.

Outre la vitesse, le Petit Chemin vert s’avérait beaucoup trop étroit et pentu pour conserver une circulation à double sens. “Pour les automobilistes, rejoindre le haut et le bas de Neder-over-Heembeek est toujours possible via la rue du Wimpelberg, la place Peter Benoit ou encore via l’avenue de Tyras et la Rue de Ransbeek”, précise le mandataire écologiste.

”Quoi, c’est bloqué ?”

Ce jeudi, nombreux étaient les conducteurs à ne pas être au courant du nouveau dispositif. “Quoi, c’est bloqué ? Je voulais aller à la ferme Nos Pilifs. Je dois faire marche arrière, c’est ça ?”, s’étonne Etienne, dont la voiture se retrouve coincée par le bloc dans le très étroit et escarpé Petit Chemin vert.

Un panneau, placé en bas de la rue, mentionnait pourtant voie sans issue… “Mais je pensais que le cul-de-sac était après la ferme”, rétorque un autre automobiliste pris au piège.

Le cabinet de l’échevin de la Mobilité assure que le plan a été réfléchi en prenant en considération l’arrivée du tram 10 dans le quartier. Après une période de test, il est prévu de remplacer les blocs par un dispositif plus pérenne, comme une barrière. Les riverains interviewés espèrent d’ailleurs que les blocs du Petit Chemin vert soient déplacés quelques mètres plus bas. “Cela permettrait d’accéder à la maison par le Trassersweg et ça faciliterait le passage des camions et remorques”, explique Jan.

