Les secouristes “sur les rotules” : “avant on venait au boulot avec la peur d’un accident de travail. Maintenant, on espère ne pas se faire agresser”

”Pendant trois ans, on a été en première ligne des crises. On est sur les rotules, on n’en peut plus. Avant, on venait au boulot avec la peur d’avoir un accident de travail. Maintenant, on espère ne pas se faire agresser.” Si le syndicaliste salue le fait que, sur les investissements dans la lutte contre les incendies, le gouvernement bruxellois fait “figure d’exemple”, il déplore que la majorité régionale, et particulièrement son ministre-président, demeurent silencieux face aux agressions de la nuit de la Saint Sylvestre… et les autres.

”On entend toujours les politiciens parler de 'tolérance zéro', mais qu’est-ce que ça veut dire ? C’est un concept flou !” Eric Labourdette l’affirme, les autorités judiciaires avaient les preuves, via caméras de surveillance et réseaux sociaux, que des jeunes préparaient des cocktails molotov artisanaux pour semer la pagaille samedi soir. “Comment ça se fait qu’on ne les a pas identifiés ?” Et d’appeler à des sanctions plus lourdes et incompressibles contre ceux menaçant la sécurité de ses collègues. Pour ce faire, les soldats du feu déposeront, le 27 janvier, leur uniforme sur le parvis du cabinet du ministre-président, Rudi Vervoort (PS).