La poursuite du procès des attentats de Bruxelles menacée ? Plusieurs avocats annoncent qu’ils ne pourront peut-être plus représenter leurs clients

L’avocate de Mohamed Abrini, Me Laura Pinilla, a annoncé qu’il est probable qu’elle n’ait plus de mandat pour représenter son client au procès. Ce dernier est présent à l’audience ce mardi matin mais ne souhaite pas y rester, a déclaré son avocate. Également, Me Jonathan De Taye, conseil d’Ali El Haddad Asufi, a affirmé qu’il n’acceptera pas de représenter son client, qui n’est pas présent à l’audience mardi matin, si la décision du juge des référés n’est pas respectée.

Trois accusés, Salah Abdeslam, Bilal El Makhoukhi et Ali El Haddad Asufi, ont refusé de comparaître mardi matin, dénonçant des conditions de transfert dégradantes. Celles-ci n’ont pas changé, selon leurs avocats, bien que le juge des référés ait ordonné à l’État belge de cesser les fouilles à nu systématiques des accusés détenus.