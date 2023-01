Le tablier du pont de Buda va être démonté (vidéo)

Le tablier du pont (partie de l’infrastructure qui peut se lever, ndlr) sera enlevé en plusieurs étapes. La première vise à retirer le câblage du pont. Ensuite, des grues seront utilisées pour enlever le tablier.

"Les délais pour ces opérations ne sont pas encore connus, la priorité du Port de Bruxelles restant de permettre une reprise de la navigation la plus rapide possible", précise le communiqué.

Le pont de Buda, propriété du Port de Bruxelles qui en assure les opérations quotidiennes, est situé à l’entrée nord du port, à Neder-Over-Heembeek et Haren. C’est un pont levant avec un tirant d’air de 33 mètres qui, en temps normal, permet l’accessibilité à l’avant-port maritime 24h/24 et 365 jours par an.

La police de la navigation a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident et les responsabilités dans celui-ci.