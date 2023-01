En Région bruxelloise, pas de changement cette année. Les Bruxellois peuvent d’ores et déjà déposer leur conifère devant leur habitation le jour de la collecte des déchets verts dans leur quartier.

Les décorations doivent impérativement être retirées, mais le croisillon en bois peut rester. Bruxelles Propreté précise que les arbres en plastique ne sont pas repris dans ce cadre : “votre sapin artificiel est un encombrant ménager”.

Les sapins naturels peuvent bien entendu être déposés dans les recyparks de la Région bruxelloise, à savoir boulevard de la Deuxième Armée Britannique à Forest, boulevard de l’Humanité à Forest, et rue du Rupel à Bruxelles-Ville. Ou également dans le recypark d’Auderghem (pour les habitants d’Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Etterbeek), et celui de Woluwe-Saint-Pierre (pour les habitants des deux Woluwe).