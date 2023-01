23 millions d’euros pour “réenchanter” la Cité Moderne de Berchem-Sainte-Agathe : “le quartier a besoin d’une sérieuse rénovation”

Berchem-Sainte-Agathe approuve son budget 2023 : quatre rues seront rénovées à court terme

Au total, l’exécutif régional débloque près de 13 millions d’euros pour les espaces publics et équipements du quartier berchemois. À quoi s’ajoutent diverses subventions. “Au total, on comptabilise environ 23 millions d’euros”, a calculé le mayeur humaniste. De quoi offrir un lifting à la cité-jardin construite il y a un siècle.

Cité Moderne à Berchem Place des Coopérateurs ©Bauweraerts Didier

Mais pourquoi ces investissements massifs à la Cité Moderne ? Selon la commune, il y a urgence. “Le quartier a besoin d’une sérieuse rénovation. Une fracture s’est développée entre la cité et les quartiers autour”, explique le mayeur, évoquant des taux de chômage et de revenus préoccupants, et une forte densité. “La zone du contrat est grande et dépasse la Cité. Ce quartier mérite une prise en main.”

Précision : cette manne financière servira uniquement pour l’espace public (rénovation de voirie, création d’infrastructures, services…), mais pas pour les logements, qui sont de la compétence de Comensia.

Une crèche, une salle de sport et une Maison des Initiatives

Plusieurs nouveaux équipements sont planifiés. Une Maison des Initiatives et des Solidarités verra le jour, avec une salle polyvalente et divers locaux, et également des logements, dans un terrain, encore à acquérir, situé place de l’Initiative, côté rue Openveld.

On l’a déjà évoqué, une crèche prendra place sur un terrain communal place Schweitzer, servant actuellement de parking non réglementé. Un nouveau bâtiment sera construit avec 70 places pour enfant (rez-de-chaussée et premier), des commerces et un parking souterrain, et éventuellement des logements.

Une salle de sport sera construite sur un terrain de Comensia entre la rue des Combattants, l’ensemble Jean Christophe et la rue de la Gérance. L’idée est de la réserver au mini-foot, au badminton et aux sports doux, avec une buvette.

Plusieurs voiries seront refaites dans ce quartier classé. La place des Coopérateurs sera mise en valeur pour en faire “le coeur de la Cité Moderne” et décourager le trafic de transit. La place l’Initiative et la rue Openveld vont être réaménagées, avec ici aussi l’objectif d’empêcher les raccourcis. Seront également refaits la place Ruelens et divers petits chemins secondaires. Décision précédent ce vaste plan d’investissement, la rue des Combattants sera également rénovée cette année.

Côté social, une “entreprise à but d’emploi” sera développée sur les lieux, ainsi que des permanences de reprise à l’emploi dans la future Maison des Initiatives. Le contrat prévoit aussi un espace public numérique et l’engagement d’”agents de proximité” pendant quatre ans pour assurer “une présence sur le terrain”. Des appels à projets ont également été lancés et un budget participatif de 100 000 € sera dégagé.

La commune dispose de quatre ans pour mener à bien ces projets.