L’entreprise a par ailleurs recensé moins d’incidents que l’année dernière. Les fenêtres de trois tramways et d’un abri ont été brisées. “Grâce à la bonne coopération avec les forces de police, aucun autre dommage n’a été constaté”, se réjouit An Van Hamme, la porte-parole de la Stib. Cependant, sur ordre de la police, la circulation des bus a été interrompue en certains endroits pendant une courte période. La STIB note en outre ces dernières semaines un nombre de passagers transportés à environ 90 % de ce qu’il était avant l’arrivée du Covid. Pendant les week-ends, ce taux dépasse parfois même les 100 %. “Les gens utilisent donc plus souvent les transports publics lors de leurs loisirs”, analyse la société de transport public bruxelloise.