Nuit du nouvel an mouvementée: 74 arrestations après l'agression d'agents et des voitures en feu à Bruxelles, incidents aussi à Anvers

Sur la septantaine d'arrestations, 10 sont des arrestations judiciaires, le reste des arrestations administratives. La police a en outre procédé à 407 interventions, le quart d'entre elles par les agents de la zone de police couvrant l'ouest de la capitale.

Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) a pour sa part dû intervenir près de 172 fois (82 interventions des pompiers et 90 interventions ambulances) et six fois pour des véhicules en feu.

La police constate en outre qu'il y a eu "beaucoup de monde" dans le centre-ville de Bruxelles la nuit du réveillon avec "pas moins de 50.000 spectateurs qui ont assisté au feu d'artifice" de Nouvel An, selon le communiqué de la cellule. Les accès à la place des Palais, d'une capacité de 19.000 spectateurs, et au Parc de Bruxelles, d'une capacité de 13.000 spectateurs, ont dû être fermés vers 23h30. Les accès à la Grand-Place ont aussi dû être fermés temporairement.

"La police était visible sur le terrain afin d'assurer le bon déroulement de cet événement festif", note la police qui précise que "la sécurisation des festivités de Nouvel An a été coordonnée par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, et ce en parfaite collaboration avec les autres zones bruxelloises ainsi que la police fédérale".

Retour à la normale dans les transports en commun

Plusieurs lignes de trams et bus ont été perturbées dans la capitale lors de la nuit du réveillon, a indiqué la société des transports publics bruxellois, STIB, sur son compte Twitter. Le premier jour de l'an à l'aube, la circulation avait toutefois repris normalement.

La STIB avait annoncé que le trafic du tram 81 était interrompu entre les arrêts Flagey et Montgomery, de même que les arrêts Belgica et Gare du Midi, après les douze coups de minuit marquant le passage à l'an neuf dimanche. Les perturbations sont attribuées à des actes de vandalisme.

Le trafic était aussi interrompu sur la ligne de tram 7 entre les arrêts Meiser et DocksBruxsel, sur ordre de police.

En raison de collisions entre tiers, les lignes de tram 62 et 25 ont aussi été perturbées brièvement, avec des T-bus remplaçant les trams entre certains arrêts, mais les trams circulaient à nouveau normalement peu avant minuit.

Des perturbations étaient aussi annoncées sur les lignes de bus 27, avec une déviation entre les arrêts Capricorne et Sainte-Famille, 59, avec une déviation entre les arrêts Houwaert et Gutenberg, et 46, avec une déviation entre la porte d'Anderlecht et Clémenceau, sur ordre de police.