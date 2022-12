Près de 400 cabinettards en Région bruxelloise : un nombre de collaborateurs ministériels qui ne cesse de croître depuis le début de la mandature

392 cabinettards, c’est 43 de plus qu’en 2020 (349) et 110 de plus qu’en 2019 (282). "392 collaborateurs pour une population d’1,2 millions d’habitants à Bruxelles sans oublier l’expertise apportée par les fonctionnaires dans les administrations et celle des pouvoirs locaux, c'est énorme."

Vervoort en tête avec ses 80 employés

C’est Rudi Vervoort (PS) qui dispose du plus grand nombre de collaborateurs : 82 pour le ministre président-socialiste. Du côté d’Elke Van den Brandt (Groen), on retrouve 45 employés, 55 chez Alain Maron (Ecolo), 44 chez Bernard Clerfayt, 47 chez Nawal Ben Hamou (PS), 38 chez Sven Gatz (Open VLD), 40 chez Pascal Smet (Vooruit) et 41 chez Barbara Trachte (Ecolo).

Mais la plus grande hausse de ces deux années concerne les cabinets écologistes. Le ministre régional de la Santé, Alain Maron, a par exemple augmenté son équipe de quatorze nouvelles têtes. Chez la Schaerbeekoise Barbara Trachte, 9 nouveaux engagements.

Parmi les près de 400 employés de cabinets ministériels bruxellois, 132 sont détachés de l’administration. "On peut souligner que les cabinets sont majoritairement composés de femmes. Cependant sur les 8 ministres, seulement la secrétaire d’Etat Barbara Trachte a une directrice de cabinet", pointe également la députée.

Au sein des cabinets, on dénombre 72 % de francophones, contre 28 % de néerlandophones.