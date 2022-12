Bruxelles: le centre de crise régional sera activé lors du réveillon du Nouvel An

La Haute fonctionnaire et directrice générale de Safe.brussels, Sophie Lavaux, décrit son rôle: "Aux côtés des représentants des services de secours et d'intervention, je suis le déroulement de la soirée depuis le centre de crise régional en temps réel, ce qui me permet de réagir immédiatement à la situation et de prendre les mesures qui s'imposeraient le cas échéant".