Initiation au roller et compétition d’e-sport sur Fifa : quatre journées d’activités gratuites place Bethléem à Saint-Gilles

Des spectacles de percussions et de cracheurs de feu animent ponctuellement la place et les plus jeunes peuvent profiter d’un château gonflable sous le kiosque. Il est également possible de se restaurer.

Saint-Gilles organisera ces animations encore trois fois pendant les vacances : de 14 heures à 19 heures les vendredi 30 décembre, mercredi 4 et vendredi 6 janvier. Toutes les activités sont gratuites. Seul le stand restauration est payant, mais à des tarifs abordables.