”Des traducteurs” pour les parents d’élèves à Molenbeek, selon Conner Rousseau ? Une réalité plus complexe

Il en raffole, le président des socialistes flamands, de ces petites phrases qui font le buzz. “Ha ! C’était votre meilleure circulation de l’année, non ? Lance Conner Rousseau à nos confrères du magazine Humo qui le questionnent sur sa déclaration polémique, où il disait ne pas se sentir en Belgique à Molenbeek. On me demande encore ça chaque semaine. Cela reste ma meilleure interview. J’ai exprimé un sentiment que beaucoup de Flamands partagent et j’ai proposé une solution : faire en sorte que tout le monde parle notre langue et ait plus de possibilités dans l’enseignement.”