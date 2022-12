Nouveau bijou à quatre roues et 180.000€ de la zone de police d’Uccle de Watermael et d’Auderghem : voici la "command car"

Fernand Koekelberg, ancien chef de la police fédérale, reprend du service à la zone de police Bruxelles-Ixelles

À l’intérieur on retrouve tous les équipements nécessaires pour gérer une crise ou déployer un périmètre rapidement. Relié aux caméras de ville, le véhicule est lui-même équipé de caméras dont une télescopique sur le toit utile pour la surveillance de foule ou les incendies. L’autre aménagement pour en faire un véritable petit centre de commandement mobile : wifi et radio embarquée, et même une table de réunion.

Le tout fonctionne sur une grosse batterie. “On a hésité avec un groupe électrogène, mais on a opté pour la batterie qui se recharge en roulant. Dans le pire des cas, on a un câble de branchement secteur long de 40 mètres. À Bruxelles, il y a quand même souvent une prise dans ce rayon,” rassure le chef de corps Michel Deraemaeker

D’autres “command cars” existent notamment dans la zone Bruxelles-Capitale Ixelles, mais ce modèle dernier cri est le plus performant et permet de tout faire sans sortir de l’habitacle

”Un centre de crise à Uccle, ce n’est pas toujours utile”

Le chef de corps le sait bien : ce centre mobile ne sera pas utile tous les jours. Mais d’autres fonctions lui ont déjà été attitrées. “Il y a une demande de certains citoyens pour plus de présence policière, explique le bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès (MR). On ne peut pas mettre un commissariat à chaque coin de rue. On voit bien que les commissariats de quartier sont peu fréquentés au final.” Ici le commissariat, à défaut d’être construit à chaque coin de rue, peut venir de lui-même à tous les coins de rue.

De centre de crise à Café mobile

Michel Deraemaeker voulait un véhicule visible. “On fait partie de la zone teste pour les nouvelles bandes de couleur sur les véhicules. Je suis pour une police visible de tous. Nous, on voit la différence avec les nouveaux véhicules floqués. Les gens s’écartent plus facilement pour nous laisser passer parce qu’ils nous voient mieux qu’avec les anciens.” Le chef de corps espère alors pouvoir mener des actions de dialogue ou de prévention avec la command car. “Elle est très visible. Même sans communication sur les réseaux sociaux il suffit de la poser quelque part, d’ouvrir la porte et de mettre une petite table et un drapeau pour que les citoyens nous identifient et viennent.”

Et les citoyens seront bien reçus. Au milieu des rubans de délimitation et des radios, la command car accueille une cafetière. “On s’en servira pour des actions 'Coffee with a cop' (discussion autour d’un café entre la population et les agents de quartier, NdlR) surtout dans les secteurs ou il n’y a pas d’établissements Horeca”