”Nous sommes inquiets pour notre frère Yves-Marie Umuhire, 38 ans et d’origine rwandaise, publie sur les réseaux sociaux son frère Yves. Il mesure 1m82 et pèse 90kg environ. Il est de nature assez joviale et respectueuse. Nous n’avons aucune nouvelle de sa part depuis vendredi 2h du matin après qu’il a quitté une soirée située au 412 avenue Louise à Bruxelles.”

Yves-Marie a disparu ce 23 décembre à Bruxelles. ©D.R.

Yves-Marie a disparu ce 23 décembre à Bruxelles. ©D.R.

Selon les informations du frère, Yves-Marie aurait été vu vers 12h ce vendredi rue Henri Berger, à Schaerbeek le vendredi, vers midi. “Il est injoignable sur son GSM, qui est éteint et ne se trouve pas à son domicile également.”

Son jumeau a déjà eu des contacts avec les autorités et espère qu’un avis de recherche sera prochainement rendu public. “On avait rendez-vous pour Noël. Il devait venir et garder ses neveux, ce qu’il aime beaucoup faire. On se pose 1.000 questions”, nous explique le frère.

Les personnes ayant des informations sont invitées à prendre contact avec la police de Schaerbeek ou le frère Yves-Marie (32486/653.913).