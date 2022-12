Crise de l’accueil : pourquoi Bruxelles n’active pas une phase provinciale, comme ce fut le cas pour les Ukrainiens ?

”Depuis quelques mois, des centaines de demandeurs d’asile à Bruxelles, dont de nombreux mineurs, sont contraints de dormir sous des températures glaciales.” Le constat que dresse Ahmed Mouhssin est connu. Le député écolo bruxellois pointe l’inaction du gouvernement fédéral, auquel son parti prend part pour rappel, et en appelle aujourd’hui à la Région et sa Haut-Fonctionnaire, Sophie Lavaux. “Étant donné l’urgence humanitaire, il est crucial d’agir rapidement au niveau bruxellois et de manière coordonnée afin de faire face à cette situation. J’estime nécessaire qu’en tant que Haut-Fonctionnaire, vous exerciez vos prérogatives et enclenchiez la phase provinciale de crise en concertation avec les autorités locales.”