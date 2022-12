Envie de gâter vos kets de 1 à 12 ans ? Voici 10 livres 100 % bruxellois sélectionnés par nos libraires jeunesse

Dites 33 ! Livres, jeux, bières et même… planches à pain et sauces piquantes : voilà nos idées cadeaux 100 % brusseleirs

Doigts à l’honneur

©EdA - Julien Rensonnet

”Il s’agit d’un jeu de mains interactif pour les tout-petits : ils doivent suivre avec leurs doigts les instructions données par les dessins. Avec ses belles couleurs, ce livre marche très bien, il nous apporte de très bons retours”. Sarah Cheveau est aussi l’autrice de “Marelle à doigts”.

+“Parcours santé pour les mains”, Sarah Cheveau, Éditions Thierry Magnier, dès 1 an

Chats perchés

©EdA - Julien Rensonnet

”C’est l’histoire d’une dame qui imagine comment serait son chat si elle avait un chat. Et elle accueille de plus en plus de chats. Et le chat n’est jamais parfait. Et puis à la fin, elle prend son goûter avec tous ces chats. On sent un texte qui joue sur les différences, la générosité et l’accueil. Anecdote amusante : l’autrice Mathilde Brosset adorerait avoir un chat mais il semble que ça ne soit pas le cas de son copain : c’est donc aussi peut-être un message subliminal, mais qui n’a pas marché jusqu’ici…”

+“La Dame aux 40 Chats”, Ludovic Flamant (texte) et Mathilde Brosset (illustration), L’École des Loisirs, dès 2 ans

Le bon roi Dagobert

©EdA - Julien Rensonnet

”Tout est dans le titre déjà : Dagobert est un roi chauve-souris. Et donc à l’envers. En fait, l’histoire peut être lue dans plusieurs sens de vision. Donc il y a ce roi chauve-souris, la tête en bas, dont les sujets pensent qu’il n’est pas heureux. Pourquoi ? Parce que sa bouche sourit, mais à l’envers pour leurs yeux à eux. Alors ils essayent de le rendre heureux par tous les moyens. C’est une petite fable sur les émotions et l’empathie, leur perception. Un livre qui rappelle aussi “L’opossum qui avait l’air triste”, classique de la littérature pour enfants américaine”.

+“Dagobert”, Anne Herbauts, Casterman, dès 4 ans

Fais pas ci, fais pas ça

©EdA - Julien Rensonnet

”Le Règlobus, c’est un bus qui embarque les enfants pour un trajet avec des règles très strictes. Mais évidemment, les passagers animaux se fichent de ces règles et font royalement ce qu’ils veulent. Ce qui amuse beaucoup les enfants. On aime bien la couverture rouge en forme de bus londonien. Au volant, une grenouille, parfaite sur son siège à ressort. C’est un premier album, qui joue sur le décalage entre texte et image. Et pour lequel Pierre Alexis a reçu la Pépite du Livre illustré au tout récent Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil : LA référence”.

+“Règlobus”, Pierre Alexis, La Partie, dès 5 ans

Ourse mal léchée

©EdA - Julien Rensonnet

”Celui-ci, il y a eu débat pour le choisir dans la sélection. Parce que son thème est difficile : la maltraitance. Mais d’abord ce livre est très beau. Et ensuite il est plus que nécessaire car il est seul à traiter de ce sujet. C’est l’histoire de Petite Ourse qui vit avec Grande Ourse. La petite est maltraitée. Elle doit tout faire dans la maison alors que Grande Ourse bouquine. Mais à la fin, Petite Ourse prend son envol. Au-delà du thème grave, ce livre de Bernadette Gervais s’adresse aussi aux enfants un peu timides qui ne savent pas comment réagir face aux autres. On le conseille donc aussi après 5 ou 6 ans vu la rareté des livres en la matière”.

+“Petite et Grande Ourses”, Bernadette Gervais, La Partie, dès 5 ans

Trois, deux, un, partez !

©EdA - Julien Rensonnet

”Ce sont des enfants dans une cour d’école qui vont faire la course. Le talent de Vincent Cuvellier, ce sont ses textes et dialogues souvent très bien construits. Ici, ça sent vraiment le vécu. Et pour les adultes, c’est très chouette à raconter à haute voix car on ressent vraiment le langage de cour de récré”.

+“La Course”, Vincent Cuvellier (texte) et Noemie Favart (dessin), Gallimard Jeunesse Giboulées, dès 6 ans

Les lundis au soleil

©EdA - Julien Rensonnet

”On reste à l’école mais on change de ton. Ici, il s’agit d’une petite fille qui a du mal à se faire une place. Son instituteur ne l’aide pas : il est horrible. Alors Camille déteste le lundi. Mais elle va finalement trouver sa voie grâce à sa gentille prof de musique. Ici aussi, on sent le vécu. C’est un livre salvateur car il correspond à l’expérience de beaucoup d’enfants plus réservés. Il nous arrive fréquemment de le conseiller”.

+“Les lundis de Camille”, Sara Gréselle, Versant Sud, dès 6 ans

Aux éclats

©EdA - Julien Rensonnet

”Laki est un vieux monsieur, un vieux sage, qui va recueillir Hekla, qui éclate de partout. Il s’agit d’un livre en deux récits sur la filiation et la transmission, et sur la capacité de l’autre à nous bousculer. Assez philosophique, chacun y prendra ce qu’il voudra : on s’y laisse porter. Pour ses personnages, Marine Schneider s’est inspirée de deux volcans islandais : Laki, éteint, et Hekla, qui menace le pays. En plus, ce livre est magnifiquement imprimé, ses couleurs sont… éclatantes. L’autrice a reçu la Pépite d’Or du récent Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, peu ou prou le Goncourt du livre jeunesse. Cette consécration, c’est assez rare pour une jeune Belge. Et ça fait plutôt bien vendre”.

+“Hekla et Laki”, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse, dès 7 ans

Quel cinéma !

©EdA - Julien Rensonnet

”Après le décès de ses parents, Frankie vit chez sa tata, sa tante Polly. C’est un choc un peu car celle-ci est très extravertie. Elle l’emmène aux studios de cinéma. Pour Frankie, ça va être une révélation. C’est un récit déjanté, parfois absurde, plein de rebondissements. Comme il est raconté par les deux majordomes de la tantine, il y a un côté récit à l’ancienne, comme dans “Les 101 Dalmatiens”. Polly, elle donne l’impression de sortir de “Breakfast at Tyffany’s”. Et l’écriture est parfaite.”

+“Frankie, Quel cinéma !”, roman de Marie Chartres illustré par Jean-Luc Englebert, dès 9 ans

Rescapé du naufrage

©EdA - Julien Rensonnet

”Thomas Lavachéry, il a déjà écrit beaucoup de fantastique, de la fantasy et de nombreux albums pour enfants. Bjorn le Morphir par exemple. Ce récit, c’était un peu son rêve. C’est lié à son histoire de famille : son grand-père était explorateur, il a voyagé dans les Îles de Pâques. Il s’agit donc d’une vraie “robinsonnade”, une histoire de naufrage d’un marin parti seul sur sa goélette et qui doit survivre en milieu hostile. L’écriture est géniale, on est embarqué dans l’aventure, et les dessins sont aussi de l’auteur. Thomas Lavachery, il écrit pour des publics dès 7 ans et jusqu’à 14 ans et on n’est jamais déçu. Vraiment”.

+“Henri dans l’île”, Thomas Lavachery, L’École des Loisirs, dès 9 ans