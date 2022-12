Enseignes et publicités lumineuses éteintes la nuit, portes des magasins fermées : Bruxelles adopte un plan sobriété pour ses commerces et entreprises

”La mesure entrera en vigueur une fois qu’elle sera publiée au moniteur, soit au courant du mois de janvier”, explique le ministre bruxellois en charge de l’Énergie Alain Maron (Ecolo). “Ces mesures n’ont pas toutes le même impact en matière d’économie d’énergie. La plus marquante et la plus efficace concerne la fermeture des portes des magasins chauffées.” Une étude menée en Flandre a permis de calculer que, d’une part l’impact sur la fréquentation du magasin est nulle, d’autre part le gain sur la consommation d’énergie atteint 40 %. Pour l’ensemble du territoire régional bruxellois, le gain énergétique est estimé à 43 gw/h par an.

L’extinction des enseignes lumineuses et éclairages des commerces et entreprises ne sera imposé que s’il n’y a pas d’activité nocturne, précise l’élu Ecolo. “De même, des exceptions sont prévues. Si les bourgmestres estiment que l’extinction de ces enseignes constitue un facteur d’insécurité excessif, il pourra déroger à l’arrêté.”

Cet arrêté intègre l’ordonnance gaz/électricité, qui permet de prendre des mesures d’urgence en cas de crise énergétique et s’appuie sur la réglementation européenne visant à une réduction générale de la consommation d’énergie en Europe. La mesure est donc temporaire. L’arrêté vaut donc pour un an, jusqu’au 31 décembre 2023. “Mais elle est potentiellement prolongeable”, assure Alain Maron, qui ne voit pas l’Union européenne relâcher son effort énergétique d’ici demain.

Quid des entreprises qui ne jouent pas le jeu ? La police fera un constat d’infraction puis renverra au parquet. Si le parquet ne poursuit pas – ce qui risque d’arriver -, l’infraction est traitée par Brugel (le régulateur gaz/électricité bruxellois) qui enverra alors une sanction administrative, selon les tarifs en vigueur. Néanmoins, “nous sommes ici dans un processus de motivation. Nous sommes en concertation avec les zones de police et le ministre-président à ce sujet mais le sens de cette mesure est positif. Pour tout le monde, même pour les commerçants qui consommeront moins d’énergie donc allégeront leurs factures.”

Ces mesures sont justement le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs économiques et sociaux de la région bruxelloise, via Brupartners (ex-conseil économique et social, l’instance de la concertation socio-économique à Bruxelles). “Les discussions ont démarré à la rentrée de septembre. Nous avons voulu ce temps de discussion car nous avons besoin du soutien des fédérations d’entreprises”, poursuit l’Ecolo, qui rappelle les immenses efforts déjà demandés aux particuliers et le plan d’exemplarité des pouvoirs publics ; la baisse du chauffage dans les bureaux des bâtiments publics bruxellois permet ainsi une économie d’énergie de 40 gwh/an. “Avec cet arrêté, tout le monde se mobilise pour économiser l’énergie : les ménages bruxellois déjà très impactés par la crise, les pouvoirs publics et, maintenant, le secteur privé.”

Une campagne de communication sera lancée ce mardi 20 décembre. Toutes les informations se retrouvent sur le site web dédiée à la mesure : brussselsup.brussels.