Les Engagés plantent leur tente devant l'Open Vld, sont dégagés par la police puis reçus par De Croo et Lachaert

Dimanche soir, une cinquantaine de mandataires des Engagés, dont Vanessa Matz, Georges Dallemagne, Christophe De Beukelaer, François Desquesnes ou encore le président des jeunes Engagés Ismael Nuino et le vice-président du parti Yvan Verougstraete, avaient planté leur tente devant le siège de l'Open Vld à Bruxelles avec l'intention d'y passer la nuit. Mais leurs plans ont été contrecarrés par la police qui a ordonné le démontage du campement sur ordre du bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS). Une dizaine de personnes ont néanmoins continué à faire le pied de grue rue Melsens.

Beste @alexanderdecroo , en direct du centre de BXL: contrairement à ce que vous avez annoncé, des jeunes de 20 ans dorment dehors ce soir contre leur volonté. #honte #begov @LesEngages_be passent la nuit devant le siège de votre parti pr exiger de l’action pic.twitter.com/gS6xEK6N97 — Christophe De Beukelaer (@cdebeukelaer) December 18, 2022

Lundi matin, 5 d'entre elles ont été reçues par Egbert Lachaert et Alexander De Croo. "Nous avons pu leur présenter nos revendications et leur rappeler que des gens dorment encore à la rue", a expliqué Yvan Verougstraete à l'issue de la rencontre.

"Nous nous sommes adressés à Alexander De Croo car c'est lui le capitaine de l'équipe, mais nous n'y arriverons que si chaque ministre s'y met et considère que c'est son job de faire de l'accueil une priorité. La ministre de la Défense pourrait ainsi rendre disponible au minimum les 1.500 places qu'elle s'est engagée à ouvrir. Le ministre de la Mobilité pourrait mettre à disposition les pièces inutilisées dans les gares et le secrétaire d'Etat à la Régie des Bâtiments pourrait participer à l'effort en mettant à disposition des bâtiments appartenant à l'Etat fédéral", a-t-il plaidé.

Les Engagés pointent également la longueur de la procédure d'asile. "Seize mois pour obtenir une réponse, c'est beaucoup trop long et ça crée un arriéré important. Il faut des critères objectifs et compréhensibles", a poursuivi Yvan Verougstraete.

"Alexander De Croo et Egbert Lachaert étaient réceptifs même si on n'a pas la même vision sur tout. Nous allons rester en contact et poursuivre, de notre côté, notre travail parlementaire", a-t-il conclu.