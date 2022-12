Le buste de l’ancien bourgmestre de Schaerbeek Roger Nols ne sera pas déboulonné : "tout ça pour ça..."

Le buste sera retourné face contre mur, une œuvre d’art sera placée devant le buste tandis qu’un “dispositif pédagogique” accompagnera le buste du bourgmestre aujourd’hui déchu afin d’expliquer “l’intervention”. Ces trois mesures ont été prises suite à une réflexion menée par un groupe de travail présidé par la bourgmestre Cécile Jodogne et l’échevine pour l’Égalité des Genres et des Chances Sihame Haddioui et composé d’un représentant de tous les partis politiques présents au conseil communal, de citoyens et d’experts, rappelle la commune dans un communiqué. “Ce scénario a été retenu à l’unanimité des membres du groupe de travail”, après trois réunions de 2 heures chacune, “particulièrement sereines et constructives, ce qui a permis un débat intelligent et argumenté, dans le respect des idées de chacun”, se sont félicitées les deux présidentes du groupe de travail.

Unanimité, certes mais la décision finale ne ravit pas les associations présentes dans le groupe de travail, à commencer par le Mrax à l’origine de l’initiative et du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. “Cette décision qui a fait l’objet d’une espèce de compromis avec lequel nous devons nous accorder. On n’était pas vraiment d’accord. Mais on s’est retrouvé dans une position minoritaire. On aurait voulu retirer la statue et la remplacer par autre chose en lien avec les luttes antiracistes. Tout en évoquant Roger Nols dans un autre contexte. Mais la position générale a été de retourner la statue. Ensuite, de faire un appel à projets pour y installer une œuvre artistique et mettre en place une démarche pédagogique”, explique Aliou Baldé, représentant du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations au sein du groupe de travail. Le Mrax défendait lui aussi le retrait pur et simple de la statue et son remplacement par une œuvre d’art en lien avec la lutte antiraciste. De même que certains conseillers communaux, qui ont finalement changé d’avis, apprend-on à bonne source. Bref, selon Aliou Baldé, “tout ça pour ça”.

Député bruxellois et ancien coordinateur du collectif Mémoire coloniale, Kalvin Soiresse juge la décision “un peu hypocrite”. Calvin. “Retourner le buste, c’est un symbole. Mais un symbole qui doit être temporaire”, estime l’élu Ecolo en attendant d’avoir les explications relatives à cette décision, “j’ai un peu de mal à comprendre. J’aimerais voir quels objectifs sont visés par la décision de placer le buste face contre mur”.

Par contre, le député trouve “la mise en place d’une contextualisation artistique beaucoup plus intéressante.” Pour l’heure, nul ne connaît les détails concernant la démarche pédagogique et artistique proposée par le groupe de travail. “Mais une contextualisation qui consiste à écrire trois phrases sous la statue n’a aucun effet”, constate l’élu Ecolo qui aurait privilégié, soit le retrait et l’installation d’une autre œuvre d’art en lien avec les luttes antiracistes, soit l’installation d’une œuvre d’art à côté du buste afin d’attirer l’attention du public et un QRCode bien en évidence permettant de rappeler le passé de l’ex-bourgmestre. “Il faut attirer le regard, amener la personne à se pencher sur le texte pour que le public découvre l’histoire de ce personnage et ses liens avec l’extrême droite.”

Pour mémoire, l’affaire du buste de Roger Nols a démarré le 5 septembre 2017 lorsque le Mrax publiait une lettre ouverte aux autorités schaerbeekoises demandant le retrait du buste de Roger Nols installé dans le hall des bourgmestres de l’hôtel communal. Suite à cette lettre, le collège schaerbeekois a confié plusieurs missions au Brussels Studies Institute (BSI), revue interdisciplinaire de recherche sur Bruxelles. Qui a rendu une étude sur le sujet, baptisée Roger Nols, un bourgmestre indéboulonnable ?

Outre une analyse de l’évolution sociodémographique de la commune de Schaerbeek, cette étude rappelle les mesures et actions à caractère xénophobe, voire racistes, prises par celui qui fut à la tête de la Cité des Ânes pendant vingt ans (entre 1970 et 1989). “Dans la mémoire collective, l’évocation de Roger Nols est aujourd’hui principalement associée aux conflits communautaires et à ses prises de position xénophobes accompagnées d’une dérive vers l’extrême droite. Toutefois, résumer sa carrière politique à ces seuls éléments ne permet pas de comprendre sa longévité et surtout ses larges victoires électorales. Le débat sur la présence de son buste à l’hôtel de ville de Schaerbeek invite donc tout à la fois à un regard rétrospectif et à une remise en contexte de ses mandats en tenant compte de l’évolution d’une commune très marquée par les rapides transformations urbanistiques et sociales de la capitale ainsi que par les débats nationaux sur les questions linguistiques et migratoires.”

L’affiche électorale de Roger Nols, en 1987, laisse peu planer le doute quant à ses convictions. ©BELGAIMAGE

Voici quelques exemples édifiants de la dérive xénophobe et raciste de Roger Nols, repris de l’étude menée par le Brussels Studies Institute.

L’affaire des guichets. “En 1971, Roger Nols […] établit une séparation linguistique entre les guichets communaux : cinq guichets pour les Belges francophones, deux pour les habitants n’ayant pas la nationalité belge et un seul pour les usagers néerlandophones, alors que la législation linguistique de 1963 exige le bilinguisme des services communaux. En 1975, le principe de guichets séparés s’étend aux communes d’Etterbeek, Forest, Ixelles et Uccle.” Cinq ans plus tard, le Conseil d’État juge “la pratique illégale”. Qui prend fin en juin 1976.

En 1979, le bourgmestre publie un “appel aux immigrés” dans le Schaerbeek Info. Il y indique ne pas comprendre qu'” en cette période de crise économique et de chômage, le maintien de [leur] présence parmi nous”.

En 1980, il décidant, “en toute illégalité, de limiter l’inscription à l’état civil de sa commune des étrangers issus de pays extérieurs à la communauté économique européenne. Soit indirectement via une forte augmentation des taxes communales sur certains documents administratifs (permis de travail, attestation provisoire d’inscription, etc.) soit directement à travers des refus explicites.”

En juin 1981, il a ordonné “une grande opération de sécurisation d’un quartier du bas de Schaerbeek débouchant sur l’interpellation de 142 personnes, en majorité des immigrés.

En 1983, “alors que la situation financière locale était désastreuse, il annonça sa volonté de fermer 10 des 16 écoles communales de Schaerbeek, dont la plupart, situées dans le bas de Schaerbeek, accueillaient (selon lui) 60 à 65 % d’élèves issus de l’immigration”.

Le 28 septembre 1984, Roger Nols invite le leader du Front National français Jean-Marie Le Pen à une conférence au Neptunium.

En décembre 1986, le maïeur schaerbeekois se promène à dos de chameau autour de l’hôtel communal. Il conteste “l’extension du droit de vote aux étrangers lors des scrutins communaux”.