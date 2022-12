La Ville de Bruxelles va taxer le coliving de luxe : 1 520 euros par chambre dès 2023

”Le coliving, c’est de grands bâtiments réaménagés et divisés en pièces. L’intérieur est souvent très luxueux et branché, mais totalement inadapté aux familles”, explique-t-elle à nos confrères de Bruzz. “Pour une chambre dans un tel coliving on débourse facilement 750 euros par mois, souvent hors frais. Le type de logement est particulièrement apprécié des jeunes, célibataires et souvent des professionnels étrangers. Dans certains quartiers, nous voyons ce genre de bâtiments surgir comme des champignons”, poursuit-elle. “Le problème, c’est qu’ils font grimper énormément les prix et en même temps font en sorte que ces logements ne soient plus disponibles pour les Bruxellois.”

Avec cette taxe, la Ville de Bruxelles tente de protéger la vie abordable à Bruxelles. “Pour le moment, ces propriétés sont subdivisées par des investisseurs, mais sur le papier, elles sont toujours considérées comme une maison unifamiliale”, note encore Persoons.