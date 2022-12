À 120 au lieu de 50: 81% des conducteurs en excès de vitesse sur l'avenue Van Praet, 60% avenue du Parc Royal

Ces contrôles de vitesse ont eu lieu samedi alors qu'une alerte smog était en vigueur en Région bruxelloise, limitant la vitesse à 50 km/h à ces endroits.

"Outre le fait que l'alerte au smog avait été largement communiquée dans les médias, elle était également indiquée par un panneau de signalisation (C43)", souligne la police. "Néanmoins, 81% des conducteurs étaient en excès de vitesse sur l'avenue Van Praet. Cela a conduit notamment à douze retraits immédiats de permis de conduire. Un conducteur roulait même à la vitesse vertigineuse de 120 km/h", a ajouté la police.

Plus tard dans la soirée de samedi, des contrôles ont également été effectués sur l'avenue du Parc Royal en direction du centre, où les mêmes réglementations étaient en vigueur. "Là encore, six conducteurs sur dix roulaient à plus de 50 km/h. La vitesse la plus élevée qui y a été mesurée était de 98 km/h. Trois conducteurs ont vu leur permis de conduire immédiatement retiré."

Au total, 427 PV ont été rédigés sur l'ensemble de l'action.