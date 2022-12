+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA : des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re) composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Belle expo jeune public au CBBD : Petit Poilu emmène les petits lecteurs dans ses aventures (jusqu’au 15/08/2023). Très chouette jeu de piste savant avec “Luminopolis “au Museum des Sciences Naturelles : courrez-vous plus vite que la lumière ? (jusqu’au 13/08/2023) Autre expo familiale : humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023) ou le luxe surboosté des bolides de James Bond à Brussels Expo (jusqu'au 14/05/2023). Envolez-vous dans un Hangar transformé en volière pour la superbe expo photo “Des Oiseaux” à Ixelles (jusqu’au 17/12).

+ ÉVIDEMMENT | Plaisirs d’Hiver se tient jusqu’au 1er janvier 2023 : par ici on vous explique les 5 choses à savoir sur l’événement et par là on déroule le plan mobilité.

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

Le jour le plus court au ciné

- ©Palace

Le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Pour l'occasion, le Palace a l'idée séduisante de réunir les (tout petits) enfants pour une séance de courts-métrage lors de sa séance mensuelle réservée aux familles. Programmés ce dimanche: 7 films sans paroles. On y croise des animaux qui se transforment, une taupe qui creuse son petit monde, un étrange scaphandrier qui rencontre un garçonnet, une chenille qui défie les araignées avec ses amis les chats ou un sphinx en pleine course-poursuite avec un oiseau. De quoi passer une matinée douillette à l'abri du monde et de son vacarme.

+ "Le jour le plus court", au Palace ce dimanche 18 décembre à 10h30, 7/8,80€

Royales galeries

- ©© Arnaud Everaerts 2011

Les Galeries Royales Saint-Hubert, c'est un peu le centre commercial avant l'heure. Théâtres, cinéma, boutiques, cafés, restos: le fameux passage vitré du centre bruxellois a lancé dès sa fondation les bases de ce qui préside encore souvent aux sorties urbaines des belges. Et sans parking défigurant son architecture majestueuse, comme on le voit pour les malls modernes! Le lieu fête ses 175 ans dès ce week-end avec une expo au cinéma Galeries qui regroupe quelque 150 documents d'archives, photos et plans anciens. C'est Léopold Ier qui a permis la naissance de ces galeries, sur un modèle faisant fureur à Paris et Londres. Il en signe l'acte fondateur en 1839 et 7 ans plus tard, la première pierre est posée. C'est l'architecte Jean-Pierre Cluysenaar qui s'y colle: l'ouvrage est terminé en moins de 15 mois. On y voit peintres, poètes et écrivains: Baudelaire, Dumas, Apollinaire ou Victor Hugo. Anecdote terrible: Verlaine achète dans la Galerie de la Reine l’arme qui sert à tirer sur Rimbaud. Aujourd'hui, 6 millions de personnes y promènent chaque année. Dont les stars du Tour de France, qui ont traversé les galeries lors du passage de la course en 2019. Mais les vraies vedettes n'y sont-elles pas les pralines? Dont la première, figurez-vous, y fut créée par Nehaus en 1912.

+ "Galeries Royales, 175 years", jusqu'au 30/06/23 au Cinema Galeries, 26 galerie de la Reine, gratuit

On tombe de haut à Schaerbeek

- ©Halles de Schaerbeek

Comme deux roues de vélo, comme des rails de tram, comme rue de la Loi et Belliard, comme vin chaud et cannelle, Bruxelles et cirque vont de pair. Nouvelle preuve ce week-end aux Halles de Schaerbeek, qui savent se transformer en chapiteau pour donner à la création contemporaine la place qu'elle mérite. Le spectacle de haute voltige qui vous y fera écarquiller les yeux est monté par le circassien Alexander Vantournhout. Il y invite les jeunes pousses de l'ESAC, notre École supérieure des arts du cirque. C'est ainsi qu'est né le spectacle collectif Sucric. Ces talents en dernière année de formation, venus du monde entier pour s'aguerrir à Bruxelles, s'y expriment à la corde, à la roue Cyr, au mat, dans une chorégraphie entre la haute voltige et la danse. L'occasion de les voir dans une "production d'ampleur" créée par "un créateur en plein essor". Mais ne soyez pas effrayé: il s'agit bien de cirque et tous ces beaux discours s'effaceront dans l'émerveillement du public.

+ "Sucric", 16, 17, 18, 20 et 21 décembre 2023 aux Halles de Schaerbeek, 20h sauf 15h le dimanche, 6,50/10,50/16€

Les 10 marchés de Noël du week-end

- ©Commune d'Auderghem

Il n'est pas encore trop tard pour vos cadeaux de Noël. Et si vous aimez arroser vos virées shopping de vin chaud, plusieurs marchés se tiennent ce week-end encore à Bruxelles. Rayon traditionnel, on pense au Christmas Stockel Village (place Dumon) ou au Village de Noël de Joli Bois (avenue du Haras) à Woluwe-Saint-Pierre. À Auderghem, c'est au Rouge-Cloître que se plante le Village de Noël (17 et 18/12) avec passage du Père Noël en calèche. À Anderlecht, 100 chalets sont dressés place de la Vaillance avec aussi un concert de variété à la collégiale Saint-Guidon.

Vous êtes plus alternatif: foncez au Grand Hospice. Bien planqué à l'écart des Plaisirs d'Hiver, s'y tient ce week-end le Bazz'Art, où la seconde main est reine. Même démarche ou presque au Be-Here à Laeken avec Let it Slow, marché de Noël durable et local. À Forest, le Souk de Noël invite une trentaine d'artistes et artisans à l'abbaye (ABY) avec un concert de lancement vendredi. Approche identique à la Ferme Rose à Uccle pour le Marché des Créateurs (44 av. de Fré) avec nocturne le vendredi. À Ixelles, le magasin de créateurs belge Kiki s'agrandit jusqu'au 24/12 pour un pop-up de Noël (rue Américaine 11). Si vous aimez affiches et impressions, visez Saint-Gilles enfin où le Jacques Franck héberge un marché de l'image imprimée (illu, dessin, micro-édition): le Print Print Market.

Des chevaux par milliers

- ©EdA - J. D.

Si la zone 30 est désormais générale à Bruxelles, les constructeurs de luxe continuent de doter leurs bolides de compteurs kilométriques illimités ou presque. Les amateurs s'en rendront compte dans la nouvelle expo de fin d'année d'Autoworld: Supercar 2. Le musée de l’auto du Cinquantenaire met en concurrence les modèles de route et leurs équivalent course. Une quarantaine de voitures sont présentées: BMW, Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Audi, Mercedes... Des Ferrari rescapées de l'expo consacrée aux 75 du constructeurs de Maranello enrichissent la mise en scène, ainsi que quelques "voitures extrêmes" à la rareté aussi impressionnante que leur aérodynamisme. Au rayon des insolite, les fanas reconnaîtront peut-être les De Tomaso, Italdesign, Dallara, voire la R5 Turbo e-3 ou la KTM Xbow 2 aux noms de consoles de jeu vidéo.

+ "Supercar 2", à Autoworld jusqu'au 29 janvier 2023, de 7 à 15€