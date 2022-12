"Un pourri parmi les pourris": Marcel Sel condamné pour avoir attenté à l'honneur et à la réputation d'un journaliste

Le tribunal a estimé que Marcel Sel s'en était pris non pas au contenu de l'article de Philippe Carlot mais à la personne même du journaliste, l'accusant notamment d'être "un pourri parmi les pourris, qui n'hésite pas à s'en prendre aux jeunes femmes pour satisfaire ses instincts reptiliens". Il l'a accusé également d'avoir voulu alimenter, par son article, son camp idéologique "le plus haineux et le plus violent aujourd'hui en Belgique francophone" et d'œuvrer "au service du fascisme islamiste". Pour le tribunal, il s'agit de l'imputation méchante de plusieurs faits précis, dont Marcel Sel ne rapporte pas la preuve.

"Aucune explication n'est, par ailleurs, donnée permettant de justifier que de tels propos soient tenus. L'on aperçoit pas davantage (...) en quoi de telles attaques pourraient permettre de contribuer à un débat d'intérêt général ou répondre à un souci quelconque d'informer les gens", expose le tribunal.

Sur Facebook

Les propos diffamatoires tenus par Marcel Sel ont été publiés sur le compte Facebook de ce dernier, à la suite de la parution, le 19 mars 2021, d'un article de Philippe Carlot intitulé "Des étudiants de la Haute École Bruxelles-Brabant votent une motion de méfiance contre Nadia Geerts". L'article exposait le conflit qui opposait des étudiants à l'une de leurs enseignantes après que celle-ci avait publié un message de solidarité envers Samuel Paty, sur la page Facebook du Conseil des étudiants.

Deux autres procédures judiciaires de la part de journalistes à l'encontre de Marcel Sel sont en cours. Florence Hainaut et Myriam Leroy citent en effet le blogueur en justice pour calomnie et diffamation. Les procès au civil se tiendront respectivement en mai et octobre 2023.