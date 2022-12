Manifestation nationale ce vendredi : les 19 CPAS bruxellois se joignent au mouvement de grogne

Les syndicats entendent ainsi dénoncer une nouvelle fois la surcharge de travail liée aux diverses crises ainsi qu’un manque d’effectifs dans les services. Le front commun syndical réclame aussi un refinancement "structurel, anticipatif et pérenne des 19 CPAS", une revalorisation urgente tant salariale que du travail social en CPAS, un investissement massif dans la prévention des risques psychosociaux et une réelle politique du bien-être au travail.

SFLP, CGSP-ACOD et CSC Services Publics défendent enfin une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire.

La grogne qui agite le secteur s’est déjà traduite par plusieurs arrêts de travail dans les 19 CPAS depuis le 14 octobre 2022 ainsi que par une journée de grève le 16 novembre dernier ponctuée d’une manifestation devant les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et de celui de la ministre fédérale de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Karine Lalieux, rappelle le front commun.

Les organisations syndicales ont également demandé à pouvoir rencontrer demain/jeudi les ministres régionaux Bernard Clerfayt et Alain Maron qui détiennent chacun des compétences relatives aux administrations locales bruxelloises et ce dans le cadre du Comité C de négociation pour les Pouvoirs Locaux de la Région de Bruxelles-Capitale, indiquent-elles encore.