Cocasse : le Comité Non au Plan Good-Move reçoit un "prix de la citoyenneté" lors d'une cérémonie... bénéficiant de subsides régionaux

Pour rappel, le collectif s'est créé par opposition aux plans de circulation Good Move dans plusieurs communes bruxelloises. Cocasse : ce concours bénéficie de subventions de la Région bruxelloise, à la manœuvre de ce plan de mobilité… Plus cocasse encore : le ministre-président Rudi Vervoort (PS) était présent à la cérémonie. Sa porte-parole nous précise cependant que le mandataire socialiste n'est venu le temps de remettre un prix à l'Union des Femmes Libres pour l’Égalité des Droits, est ensuite reparti et n'était donc pas présent lors de la remise du prix au Comité.

Rudi Vervoort présent à la cérémonie. ©D.R.

Affiche du gala. ©D.R.

L'organisateur Mohsin Mouedden nous explique que le concours, porté par les associations Patrimoine du monde et Les Petits Belges, vise à mettre en lumière les petites associations bruxelloises. "Pour cette première année, on a eu plus de 400 demandes de réservation pour assister à la soirée." Le concours comptait quatre catégories : aide alimentaire, culture, citoyenneté, enfance/jeunesse/sport et handicaps. Les lauréats ont été sélectionnés uniquement sur base de votes d'internautes, sans jury. "C'est la démocratie. Nous sommes des associations apolitiques", indique l'organisateur, qui explique que le subside est loin de prendre en compte tous les coûts et qu'un forfait de 30€ était demandé aux participants de la soirée.

Aux côtés du Comité Non au plan Good Move, on retrouve dans la catégorie "citoyenneté" le "Collectif justice et vérité pour Sabrina et Wassim" et le "Collectif pour l'inclusion et contre l'islamophobie en Belgique".