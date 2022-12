”On craint pour nos maisons” : des habitants du quartier Veeweyde exaspérés par les vibrations du métro

”Vous entendez ? Depuis le début de l’année, on entend, on ressent le métro. Et encore, en journée, c’est bien moins fort que la nuit.” Il est midi et un rond et résonant râle venant des entrailles de la terre se fait entendre avenue Gounod, à Anderlecht. Mathilde Lemaire habite dans le quartier depuis 17 ans et n’avait jusqu’au début de cette année “jamais été dérangée par les bruits”. Mais désormais, “c’est de la folie”, dénonce Olivier Kanto, un riverain. “J’ai toujours habité ici. Il n’y a jamais eu de problème. Maintenant, c’est invivable. Je n’ai plus besoin de réveil : dès 5h30, les métros s’en occupent.”