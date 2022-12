Ce pont cyclable sur le boulevard Léopold III mesurera 710m de long (vidéo)

La construction d'un pont piétonnier et cyclable, long de 710 mètres, a officiellement commencé lundi à Machelen. Il enjambera le Boulevard Léopold III et reliera le Harenweg à Zaventem avec la Sint-Stevens-Woluwestraat à Machelen, offrant aux piétons et cyclistes une alternative plus sécurisante pour traverser cette importante artère.