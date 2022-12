Maroc - Portugal : pour parer les débordements, les grands frères s'organisent et jouent la sécurité

The atmosphere is getting a bit grimmer in the center of Brussels, during celebrations after a soccer game between the 1/8 final game between Morocco and Spain, at the FIFA 2022 World Cup, on Tuesday 06 December 2022. BELGA PHOTO JAMES ARTHUR GEKIERE

Alors, avec "des commerçants, des riverains, des pères de famille, des Belgo-Belges, des Marocains, et même des Espagnols", ils étaient dans la rue après les matchs contre le Canada et l'Espagne, "on était en première ligne, s'ils voulaient taper sur la police, ils devaient nous taper dessus. (...) Après le match contre l'Espagne, on est resté deux heures dans le froid à calmer le jeu avant que la charge ne soit donnée, raconte Zaccaria Moudden. La police nous a remercié, notamment parce qu'on a évité deux charges contre un combi et une voiture de civiles qui s'étaient perdus."

Collaboration avec les autorités

Lors du dernier match des Lions de l'Atlas, certains "grands frères" se sont retrouvés bloqués et ont essuyé des gaz lancés par les forces de l'ordre. Pour éviter un tel quiproquo, une réunion a été organisée avec le bourgmestre et plusieurs responsables de police en marge du quart de final de ce samedi, face au Portugal, où il a notamment été décidé que les hommes seront reconnaissables grâce à un brassard ou une chasuble en cas de charge. "Il y avait plusieurs gradés, c'est un bon signal, leur consigne c'est qu'on ne mette pas notre vie en danger et qu'on ne prenne pas de risque."

Merci les "darons"

Pourtant, Zaccaria Moudden explique que ses mots et ceux de ses compères trouvent écho chez les jeunes, "c'est difficile de parler et de faire de la prévention dans ces conditions, mais on leur donne des bons conseils, on leur dit qu'ils vont finir au cachot ou en prison. Le plus souvent, ils acceptent et repartent les bras balants..."

Zaccaria Moudden espère être accompagné d'une trentaine d'hommes pour jouer la sécurité ce samedi. Néanmoins, son appel à les rejoindre sur les réseaux sociaux a déjà été partagé 800 fois, ce qui présage une volonté des darons pacificateurs, "aussi pour éviter les amalgames, ces gars-là ne sont pas représentatifs de notre communauté, ni même des supporters de foot, certains n'avaient même pas vu le match".