Rudi Vervoort refait le match des émeutes : “Je ne suis pas le shérif de Bruxelles”

Aux côtés de Sophie Lavaux, Haut fonctionnaire de l’agglomération bruxelloise et directrice de safe.brussels, le socialiste développe : “En marge des événements, on a à nouveau plaidé pour la fusion des zones de police. Cette vision communautaire partie de la Flandre revient toujours en toile de fond. Il faut avoir ça à l’esprit. En vérité, que je sois à la place de Philippe Close au centre de crise, ça n’apporte aucune différence”. Et de redéfinir le rôle de chacun alors que l’opposition libérale lui a reproché une distance dans le dossier : “lors d’un événement, c’est le Bourgmestre qui détient les pouvoirs d’officier de police administrative. Le chef de la zone de police concernée détient le rôle de “gold commander” au centre de crise, que la Région met à la disposition de l’ensemble de la chaîne de sécurité qui gère l’événement”. Dont le budget depuis 2019 se chiffre à 56,5 millions d’euros.

Sophie Lavaux et Rudi Vervoort reviennent sur les préparation du plan de sécurité en amont des matchs du Maroc. ©Bernard Demoulin

Le MR parle d’impunité pour les casseurs…

Rudi Vervoort : On prête au Bourgmestre des pouvoirs qu’il n’a pas. Ce n’est pas lui qui arrête, juge et met en prison. C’est au juge à décider. Pas aux présidents de partis. Les magistrats le rappellent souvent quand on entend ce genre de déclarations à l’emporte-pièce. Dire qu’on va prendre telle ou telle mesure, c’est du bla-bla. On confond d’ailleurs toujours arrestations administratives et judiciaires.

Lors de qualification du Maroc face à l’Espagne, il y a eu 114 arrestations administratives et 5 judiciaires : pour quoi ?

R. V. Les premières, c’est lorsqu’on casse quelque chose. Les arrestations judiciaires, dans ce cas-ci, ça peut-être quand on frappe un policier.

Savez-vous si les casseurs sont les mêmes d’un match à l’autre ?

R. V. Les reconnaître, c’est pas évident. Ils arrivent tous masqués…

Quels sont les leviers de la Région face à ces débordements ?

R. V. Nous venons en support avec notre centre de crise. Les agents y disposent de 800 nouvelles caméras pour un budget exceptionnel de 11,6 millions en 2022. Nous avons désormais une équipe drone. 12 drones sont mis à disposition des zones de police. Budget : 150.000€ en 2022 et autant en 2023.

Les drones, c'est très utile. Pour préparer le procès des attentas, nous avons cartographié la zone du Justicia par drone. Ce qui nous a permis de modéliser les plans d'urgence.

C’est utile ?

Sophie Lavaux : C’est très utile. Par exemple pour préparer le procès des attentats, nous avons cartographié la zone du Justicia par drone. Ce qui nous a permis de modéliser les plans d’urgence en cas d’incidents.

Et dans le cas des émeutes ?

S. L. Les drones partent surtout pour nous envoyer des images.

R. V. Mais dans le cas des matchs du Maroc, c’est peu nécessaire : le centre-ville est truffé de caméras. Nous disposons aussi des caméras de la STIB. On se repose aussi sur l’appui du Fédéral puisque la Région finance le cybercentre régional de la police fédéral : 580.000 euros en 2022 et 2 millions d’euros en 2023. Nous savons que la PJF bruxelloise est sous-financée. Ce sont des agents de très haut niveau dont nous finançons les outils.

Vous parlez de la STIB : dans le métro, les voyageurs étaient furax suite à la fermeture des stations.

R. V. On ne ferme pas les stations par plaisir. Si on laisse ouvert, les voyageurs aussi encourent un risque.

Le MR suggère de couper les allocations aux familles des casseurs…

R. V. Moralement, ce n’est pas acceptable. Je ne vois pas la plus-value sociale d’une telle mesure. Heureusement, nous vivons dans un état de droit. Ils proposent aussi d’expulser les familles des logements sociaux : ce n’est pas légal. Il faut une décision du juge. Sur quelle base ? Les sanctions doivent être proportionnées et viser les fauteurs de troubles.

Que peut la Région pour éviter que les casseurs recommencent ?

R. V. On doit être interpellé. Il faut une réflexion. Je ne suis pas là pour dire que ce sont des p’tits jeunes qui s’amusent. Et je n’ai pas attendu qu’on me le suggère pour mettre le point à l’ordre du jour du Conseil Régional de Sécurité (CORES). Cette réunion était prévue. Il faut se laisser du temps pour débriefer et améliorer les choses.

Dans le camp socialiste, le Bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette a évoqué comme souvent la misère sociale…

R. V. Sortons des simplismes. Arrêtons de revenir avec l’échec de l’intégration. Bien sûr on parle d’une minorité. Mais c’est toujours trop. On ne va pas sortir un bazooka pour une mouche. Des étapes sont ratées en amont. Mais croire qu’on va éradiquer tout ça, c’est utopique. Et croyez-moi, ces événements sont destructeurs pour la communauté marocaine. Ils le disent.

Justement, Bruxelles doit-elle compter sur “les anciens” pour nettoyer ou “faire cordon” comme on l’a vu ?

R. V. On ne se repose pas sur eux, mais c’est un vivier dans les quartiers. Les anciens qui encadrent, c’est la culture. Ils ont un rôle à jouer. Ils voient les jeunes, les interpellent : “toi, t’as été jouer au con”. Dans les mosquées, vendredi dernier, on a entendu les imams appeler au calme. Ils ont mis en garde les jeunes. Maintenant je ne sais pas si ces jeunes vont à la mosquée… Mais ils prennent leurs responsabilités.

Sophie Lavaux et Rudi Vervoort comptent débriefer les émeutes qui ont suivi les matchs du Maroc lors du CORES prévu la semaine prochaine. "Je n'ai pas attendu qu'on me le suggère", tacle le socialiste en direction du MR. ©Bernard Demoulin

Tout ça était-il bien préparé ?

Sophie Lavaux : Oui ! Les services de police ont fait l’analyse de risque, notamment via les réseaux sociaux, les groupes Whatsapp, puis l’analyse des capacités, multidisciplinaire.

R. V. Toutes les forces étaient sur le terrain. Ce n’est jamais optimal. C’est une fête qui a dégénéré. Les policiers ont été très professionnels. Les choix tactiques judicieux. Les hommes ont contenu tout l’événement sur 300m. D’ailleurs, la Belgique détient une grosse expertise dans le maintien de l’ordre, contrairement à la France.

S. L. Et après, on en tire les enseignements dans les débriefings.

R. V. La preuve : la deuxième fois, il n’y avait plus aucune trottinette sur le site.

On parle jusqu’ici de la sécurité. Quid de la prévention ? La Région en fait-elle assez ?

R. V. Quand on a commencé à faire de la prévention, on n’y croyait pas. On se disait qu’on n’allait pas régler les problèmes en jouant au foot dans les quartiers. Idem quand on a introduit les gardiens de la paix. Aujourd’hui, personne ne remet plus en cause la présence de ces acteurs de terrain dans les quartiers. De la part des associations, des gardiens de la paix, de la police de proximité, des habitants eux-mêmes, on dispose d’une remontée d’information. Le Plan bruxellois de Prévention et de Proximité repose sur 27,5 millions annuels versés aux communes. safe supervise aussi les antennes de proximité LISA, qui concentrent plusieurs services : 2,3 millions en 2022 et 1,6 en 2023. On écoute et on entend. C’est utile aussi concernant le trafic de drogue.

La drogue, justement : la consommation explose à Bruxelles.

Rudi Vervoort : On constate une explosion de la violence liée à la consommation de cocaïne. La Belgique est à un carrefour. 60 % de la cocaïne européenne transite par Anvers, 30 % par Rotterdam. C’est une problématique internationale. La mafia colombienne produit. Celle des pays de l’est importe. À Bruxelles, en bout de chaîne, les mafias marocaines et tunisiennes plus classiques, gère les revendeurs. Ils profitent des illégaux. On en arrête un, on lui ordonne de quitter le territoire, mais une heure plus tard, un autre revendeur est sur le terrain. C’est un défi à l’échelle du pays, pour le Premier ministre et l’Intérieur.

La STIB se dit débordée par la consommation de crack dans ses stations.

R. V. Personnel et équipement, la STIB a reçu 3 millions d’euros pour la sécurité en 2022. Idem pour 2023. Mais ils ne peuvent plus empêcher la consommation. On prend un dealer, la police intervient, l’ordre de quitter le territoire n’est pas respecté. Le trafic repose aussi sur les migrants, le sans-abrisme, on vit d’expédients… C’est aussi un enjeu de santé publique et mentale. Le matin, dans la rue d’Aerschot, c’est indescriptible. On croise des gens complètement dingues. La cour des miracles. Tout ça dépasse les frontières des communes ou de la région. Quand on propose 30 ou 50.000€à un docker pour faire passer la drogue, peut-il refuser ? A-t-il les moyens ?

La lutte contre l'usage de drogues et les assuétudes bénéficie de 800.000€ par an dans le cadre du Plan Global de Sécurité et Prévention (PGSP) bruxellois à travers 8 projets. Transit, ASBL partenaire dans le domaine, est subventionnée à hauteur de 5 millions en 2022 et 5,3 en 2023. ©Bernard Demoulin

D’accord mais que peut la Région ?

Sophie Lavaux : Nous avons intégré un groupe de travail où tous les acteurs du pays sont présents.

R. V. Nous allons aussi discuter de la sécurité dans les gares au Conseil Régional de Sécurité.

Quels moyens dégagez-vous ?

R. V. Pour les drogues, dans le cadre du Plan Global de Sécurité et Prévention (PGSP) bruxellois, 8 projets sont financés pour 800.000€ par an. Plus spécifiquement, nous travaillons avec l’ASBL Transit. Budget : 5 millions en 2022 et 5,3 en 2023. Gate, le centre de consommation à moindre risque, fait partie du dispositif. Depuis l’ouverture, la prise en charge est très importante (près de 2.000 visites et 750 usages en 3 mois) et c’est autant de consommation qui ne se fait plus à ciel ouvert. Ce n’est pas juste “une salle de shoot”, c’est un pied dans la porte entrouverte pour une prise en charge sociale. Mais ça reste mineur par rapport à l’ampleur du trafic.

Faut-il légaliser ?

R. V. Il n’y a aucun consensus politique sur cette question de base, y compris pour le cannabis. Lors d’un voyage au Portugal, je discutais avec le maire de Lisbonne. Là-bas, tout est totalement dépénalisé depuis 10 ans. Rien ne montre que la consommation augmente. Et ça permet de casser les circuits mafieux et de raccrocher les usagers.

La drogue, le meurtre du policier à Schaerbeek, les 800 migrants qui squattent rue des Palais… Le quartier nord cumule les problématiques. Et on se renvoie souvent la balle entre Fédéral, Région et Communes.

R. V. Concernant les migrants, on n’est plus dans la posture de Francken qui disait que personne ne devait s’en occuper. Moralement, ce n’est pas jouable. Désormais, on prend nos responsabilités. D’où une politique mise en place pour les transmigrants, qui ne sont pas inscrits comme réfugiés et n’en ont pas l’intention. Nicole De Moor, Secrétaire d’état à l’asile et à la migration, n’est pas non plus Sammy Mahdi : elle interpelle l’Europe sur les flux migratoires. On ne va pas régler le problème à l’échelle des 162km2 de Bruxelles. Sur ces strates s’ajoutent les sans-abri et les Ukrainiens. En principe, Bruxelles devait accueillir 10 % des Ukrainiens. Dans les faits, on en compte 20 %. Ça fait beaucoup.