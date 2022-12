Déchets, végétalisation, commerces durables, mobilité: 4,7 millions pour 44 projets locaux bruxellois en faveur du climat

La Région-capitale s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et une réduction de 47% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport à 2005).

Bruxelles Environnement a lancé, en 2020, un appel à projets "Action Climat" à destination des communes et des CPAS. Selon le ministre bruxellois de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), cet appel à projets connait, depuis lors, un succès croissant. Presque toutes les communes sont montées à bord et bénéficient d'un soutien régional pour leur politique climatique. Le nombre de projets soutenus ainsi que le budget alloué à ces projets ont plus que doublé entre la première et la troisième édition.

10 millions en 3 ans

Selon le cabinet du ministre, plus de 10 millions d'euros auront été consacrés en trois ans à une centaine de projets locaux. Toutes les communes ont introduit au minimum un projet et 18 communes sur 19 disposent - ou disposeront bientôt - d'un programme d'actions climat pour agir à tous les niveaux: réduction des déchets, végétalisation, commerces durables, mobilité basse émission, etc.

La troisième édition constitue une année record, selon le ministre de la Transition climatique: deux communes, Molenbeek et Ganshoren, se lancent dans la réalisation de leur programme d'actions climat; sept communes renforcent la structure de mise en œuvre de leur programme d'actions climat, afin d'impliquer l'ensemble des acteurs locaux. 65 projets concrets ont été introduits et 44 ont été sélectionnés.

Il s'agit notamment de trois projets en matière de Mobilité; huit projets Good Food (alimentation durable); neuf projets Zéro Déchet et vingt-quatre projets Ville Nature.

"Face au dérèglement climatique, nous devons mettre en commun nos ressources, pour offrir une réponse à la hauteur des enjeux...Ensemble, nous avons déjà réduit nos émissions de gaz à effet de serre de près de 30 % par rapport à 2005. Et nous allons bien sûr continuer", a commenté le ministre Maron, par voie de communiqué.