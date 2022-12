Ce week-end à Bruxelles, les robots tiennent la chandelle à James Bond

+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA : des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re) composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Belle expo jeune public au CBBD : Petit Poilu emmène les petits lecteurs dans ses aventures (jusqu’au 15/08/2023). Très chouette jeu de piste savant avec “Luminopolis “au Museum des Sciences Naturelles : courrez-vous plus vite que la lumière ? (jusqu’au 13/08/2023) Autre expo familiale : humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Envolez-vous dans un Hangar transformé en volière pour la superbe expo photo “Des Oiseaux” à Ixelles (jusqu’au 17/12).

+ ÉVIDEMMENT | Plaisirs d’Hiver se tient jusqu’au 1er janvier 2023 : par ici on vous explique les 5 choses à savoir sur l’événement et par là on déroule le plan mobilité.

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée ? N’hésitez pas à surfer dans notre page “agenda” bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

45 bolides et 007

- ©C 12 011

007 fait autant résonner les canons de revolvers que les pots d’échappement. C’est d’ailleurs ce qui participe à son mythe. Parce qu’entre boire et conduire, James Bond ne choisit pas : il enchaîne les vodkas Martini autant que les courses-poursuites. 45 des bolides que les différents avatars de l’agent de sa gracieuse majesté conduisent dans les 25 épisodes de sa filmographie sont exposés au Heysel dès ce vendredi 9 décembre. C’est Aston Martin qui se taille la part du lion dans cette expo aux 6 millions de visiteurs à Londres. Sa star en serra la DB5 pilotée par Sean Connery dans “Goldfinger”. Car sachez-le : “Bond in Motion” ne présente que des véhicules ayant réellement tourné dans la saga, griffes et impacts de balles compris. Vous y verrez aussi des BMW de Pierce Brosnan ou les bolides des vilains comme la Jaguar transformée en lance-missile de Zao dans le très nineties “Demain ne meurt jamais”. Au casting aussi : motos, hélicos de poche, hors-bords, avions et ses gadgets aussi ingénieux qu’insolites. Tous sont intégrés dans des décors inspirés des films, répartis sur 6000m2 de Brussels Expo. Le fan ne repartira évidemment pas sans son souvenir. Les autres pourront se croire un moment vêtu d’un smoking ou d’une robe de soirée en sirotant au bar leur… vodka Martini.

+“Bond in Motion”, à partir du 9 décembre 2022 au Palais 1 de Brussels Expo, de 17 à 23€, jusqu’à 21h les samedis, fermé le mardi.

L’éfélant, l’explorateur et la princesse

- ©Tobo Média

Un p’tit film en famille ce week-end ? Voilà comment se remettre d’une virée shopping dans les marchés de Noël. Plusieurs options sont ouvertes aux jeunes cinéphiles. On commence samedi avec un film grave, sérieux, mais à la portée des enfants. C’est l’histoire de Dounia, 6 ans, qui quitte une Syrie sous les bombes. En voyage vers un nouveau monde, elle croisera la Princesse d’Alep. Ou comment raconter la guerre aux plus petits grâce à la poésie d’un récit (samedi à 14h au Palace dans le cadre de Cinemamed). Les plus petits qui riront et trembleront aussi avec Winnie l’Ourson à la Cinematek (dimanche à 15h). La peluche préférée des kets se lance en effet à la poursuite d’un mystérieux éfélant qui terrorise la forêt des rêves bleus, où Porcinet n’est évidemment pas le plus à même de garder son calme. Autre option au Jacques Franck à Saint-Gilles (dimanche à 15h) où Tad l’Explorateur emmène les plus grands dans ses aventures. évidemment, l’archéologue gaffeur laisse échapper une malédiction d’un sarcophage et doit courir le monde, de l’Égypte au Mexique, pour réparer sa boulette.

Les 7 marchés de Noël du week-end

- ©Commune de Jette

Ça commence à se préciser pour garnir le pied du sapin. Si vous êtes en quête, pas de panique, Bruxelles multiplie les occasions ce week-end. Vous êtes plutôt tradition ? Outre Plaisirs d’Hiver, rendez-vous à Jette (30 chalets du 9 au 11/12 place Cardinal Mercier), qui dispose aussi d’un marché des artisans à la gare. Autres options : Evere (10 et 11/12 dans et autour de la maison communale) ou au château du Karreveld à Molenbeek (9 au 11/12). Plus aventureux ? Rendez-vous à l’Hiver des Glacières à Saint-Gilles. Le lieu, “frigo” créatif, accueille une quarantaine d’artisans pour 2 week-ends (10/11 et 17/18/12). Même commune, même ambiance à la Tricoterie pour un marché “artisanal et durable” (dimanches 11 et 18/12) qui s’augmente d’ateliers, d’un brunch et même d’une séance de courts métrages destinés aux tout-petits. On vous a déjà parlé du marché créatif et durable de Fais-le-toi-même dans une ancienne quincaillerie d’Ixelles (9-11/12). Et enfin, on aime bien le concept d'” Extra Small”, à la Maison des Arts de Schaerbeek (du 9 au 11/12) : 100 artistes 100 % schaerbeekois exposent des œuvres petit format (30 cm max) et petit prix (200€ max). Une vente in situ mais aussi en ligne. Y a plus qu’à remplir la hotte.

C’est le bouquet

- ©Fais-le-Trottoir

C’est le genre d’expo qui ne laissera insensible ni les amateurs d’exploration urbaine (urbex) ni ceux de street-art. Jugez plutôt : Fais le Trottoir a convié 11 artistes à s’approprier les murs d’un hôtel désaffecté, en plein centre de Bruxelles. Il s’agit de l’ancien Brussels Royhotel, rue Royale à Saint-Josse. Ce n’est pas une première, ni à Bruxelles ni ailleurs. Par contre, le défi de la collaboration a été lancé à ces kings de la bombe. Ils se sont donc confrontés à l’ancien complexe sportif de l’établissement en 3 trios et un duo. Terrain de jeu : des murs de 8m de haut. Vous y retrouverez les griffes de Créons, Eyes B, Hello Haters, Kanser, Keymon, Mart1, Oresto, Parole, ****!, Thyl et Tokup. Une visite guidée est prévue ce dimanche 11 décembre et un DJ set animera les lieux la veille. Sachez-le : l’ancien hôtel abrite aussi des sans-papiers grâce à une occupation temporaire sous l’égide des Fondations 312.

+“Bouquet Garni”, aux Fondations 312, rue Royale 312 à 1210 Saint-Josse, les mercredis (14-19h), samedis et dimanches (11h-18h) jusqu'au 18 décembre 2022

Symphonie pour robots

- ©Collectif Scale

Dégainez les smartphones, lancez Instagram et TikTok : l’expo la plus likable de cet hiver bruxellois s’est ouverte à Molenbeek. Dans l’ancienne blanchisserie du bord de canal, Magnetic Flow est plutôt une immersion dans pour la vue et l’ouïe. C’est le collectif parisien Scale qui y sculpte la lumière et y dompte les robots au long de 6 installations. La dizaine de membre de ce groupe de “câbleurs et soudeurs” l’assure : ils aiment autant Star Wars et les jeux vidéo que l’art contemporain. Ces créateurs, qui mettent en lumière les shows de Christine&The Queen ou Agoria, chorégraphient littéralement LEDs et lasers sur 1000m2, le tout sur une bande-son composée sur mesure. La dentelle du XXIe siècle. Au cours de votre plongée, vous pourrez vous-même interagir avec 3 des installations présentées. En journée, allez-y en famille. Le soir, des DJ animeront le dancefloor. Dont rien moins que DJ Food ce vendredi 9 décembre. De quoi oublier les guirlandes de Noël de l’appartement d’en face…

+“Magnetic Flow”, à LaVallée, Rue Adolphe Lavallée 39 à 1080 Molenbeek, 7/9/12 €