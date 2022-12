Blocs de béton en Région bruxelloise : la Région dit vouloir “éviter le plus possible de travailler avec des blocs” dans le futur

Plus de 2.800 blocs de béton installés dans les rues de Bruxelles depuis 2016 : "la qualité de vie passe aussi par l’esthétique", dénonce le MR

Elke Van den Brandt insiste sur le caractère temporaire de ces blocs et défend leur impact sur la sécurité routière. Un exemple pointé : ces blocs ont permis notamment de sécuriser le rond-point du pont de Cureghem, un “Zaca” (une zone accidentogène dans la terminologie bruxelloise). “On pouvait attendre, et ne pas faire de phase test et faire tout de suite l’aménagement définitif… mais peut-être n’était-ce pas la meilleure réponse. Cela permet de tester et d’adapter, et d’aller plus vite.” Autre exemple cité par la ministre : la rue de la Loi, où les blocs ont permis de faire une zone réservée aux cyclistes.

”Évidemment, on préfère ne pas utiliser des blocs de béton si ce n’est pas nécessaire. Cela permet de solutionner immédiatement un problème de sécurité routière.” On apprend que des alternatives à ces blocs sont en cours d’études par Bruxelles Mobilité. Par exemple des potelets, des bordures, des bacs à fleurs, des modules de jeux… “Dans le futur, on proposera aussi des alternatives dès que possible pour faire en sorte d’éviter le plus possible de travailler avec des blocs”, informe la ministre.

Un appel à projet artistique est également prévu en 2023 pour décorer les blocs. Dans l’application Fix My Street, les citoyens peuvent signaler les problèmes liés à ces structures.