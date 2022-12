Manneken Pis habillé Johnny Hallyday a rallumé le feu des fans: "Il reste dans le cœur des Belges, comme quelqu'un de la famille" (photos)

Un costume de Johnny Halliday a été remis à Manneken Pis à l'occasion des 5 ans de la disparition de l'idole des jeunes. ©Bernard Demoulin

Pour le costume, Sophie Wéry s'est inspirée de la tenue portée au concert de 1993 au Parc des Princes. Noir, avec quantité de bijoux réfléchissants. "Rien que pour la pose des brillants, il a fallu 30 heures", explique celle qui a également réalisé le costume Polnareff.

Sophie Wéry a conçu le costume de Johnny Hallyday remis au Ketje. Elle avait déjà confectionné celui de Michel Polnareff. ©Bernard Demoulin

"4h de route pour Johnny, ce n'est rien"

Dans la foule de la "communauté Johnny" venue voir l'inauguration du costume, on retrouve petits amateurs de Johnny et "grands fans". Marie-Paul, Uccloise 72 ans, est venue par curiosité : "j'ai vu Johnny pour la première fois quand j'avais 14 ans, à l'ancienne Belgique. J'ai toujours été fan. Donner un costume, c'est gag, j'ai eu envie de voir." Pour Adelin en revanche, Johnny, c'est la passion d'une vie. Ce collectionneur wavrien a chez lui quantité de reliques et de "pièces rares" liées à l'artiste : "C'est l'occasion ici de se retrouver entre passionnés, et on est nombreux. À mon âge, je ne me déplace presque plus. Mais pour l'occasion, j'ai pris le train jusqu'ici."

Un voyage, Sylviana en a fait un grand. "Je suis venue de Normandie pour voir cela. 4 heures de route pour Johnny, ce n'est rien par rapport à tout ce qu'il nous a apporté. J'ai déjà fait bien plus : j'ai été à Saint-Barthélemy pour lui", confie, les larmes aux yeux, l'inconditionnelle fan, qui s'est fait tatouer l'autographe du chanteur au pied et qui garde à son coup une réplique de la fameuse croix de Johnny.

Certains fans sont venus de loin pour voir Manneken Pis habillé en Johnny Hallyday. ©Bernard Demoulin

Cette croix, on la retrouve au cou de la Drogenbossoise Rita (67 ans) et de l'Uccloise Mady (72 ans). "Johnny, c'est une partie de moi. J'ai un cadre de lui chez moi. Quand il est décédé, j'ai pleuré pendant une semaine", se rappelle Rita. "Il fait partie de notre génération : personne ne le remplacera", glisse Mady.

"Quand Johnny est décédé, j'ai pleuré", avouent ces fans. ©Bernard Demoulin

Le bourgmestre Philippe Close (PS) a indiqué ses espoirs de voir devenir un rendez-vous annuel cette cérémonie, déjà baptisée par des fans "Johnnyken-Pis". Adlin, le collectionneur, espère de son côté surtout voir "enfin" un hommage pérenne au chanteur dans son pays d'origine. "Il n'y a à Bruxelles pas de statue, pas de rue… C'est dommage qu'il n'y ait encore rien."

