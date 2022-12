La police recherche l’auteur de 4 agressions au couteau à Anderlecht et Sint-Pieters-Leeuw

"L’individu est âgé entre 30 et 35 ans. Il mesure entre 1m70 et 1m80, a le teint mat et de courts cheveux foncés. Il était en possession d’un ou de deux couteaux de cuisine. Au moment des faits, il portait un pantalon de jogging bleu avec des lignes blanches sur les côtés et une veste foncée à capuche."

Les personnes qui reconnaîtraient l’individu ou détiendraient des informations sur les faits peuvent prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

