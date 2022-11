Aldi veut investir 35 millions à Bruxelles : Schaerbeek, Evere, Ixelles… voici les projets de magasin en cours

Ouverture du nouveau Aldi compact, avenue de la Couronne à ixelles. ©ID/ Joost De Bock

Ce nouvel emplacement est deux fois plus petit que certains autres magasins de la firme. "On a réfléchi au moindre mètre carré." Les rayons sont donc plus petits, ainsi que les caddies. Une formule désormais privilégiée pour compenser le manque d'espace disponible dans la capitale. Notons que Lidl a également ouvert des magasins sur une surface plus petite, avec des caddies de taille réduite, tout comme Colruyt via sa franchise OKay.

Une soixantaine de CDI

Le nouvel Aldi de l'avenue de la Couronne est désormais le deuxième magasin ixellois (le premier étant situé rue Goffart). Situé non loin du Colruyt d’Auderghem et du Carrefour Market de Boendael, ce nouveau magasin a pour vocation de drainer les clients du quartier du cimetière d'Ixelles et des campus.

Ce 23e magasin Aldi en Région bruxelloise ne sera pas le dernier. Le géant allemand entend investir 35 millions d'euros à Bruxelles. Plusieurs projets sont en cours dans "le Grand Bruxelles", avec à chaque fois une dimension "mixte" (magasin et logements).

À Schaerbeek, avenue des Coteaux, le magasin va être entièrement rénové. Les logements prévus à l'étage seront gérés par la SLRB. La fin du chantier est prévue pour le printemps 2024.

Projet de rénovation du Aldi, rue des Côteaux. ©Aldi

Mêmes délais pour la rénovation totale du Aldi de la chaussée de Haecht à Evere, qui se verra doté d'un parking semi-enterré.

Projet de rénovation du Aldi, rue chaussée de Haecht, à Evere. ©Aldi

À Schaerbeek encore, un nouveau magasin "compact" ouvrira en 2024 rue Colonel Bourg. Il s'intégrera dans un complexe plus vaste de 81 appartements. Deux autres projets sont annoncés à Ixelles et Uccle pour 2024.

Projet d'Aldi, rue Colonel Bourg, à Schaerbeek. ©Aldi

En périphérie, à Grimbergen, une grande surface de 1.245 m2 verra le jour en 2023 chaussée de Vilvorde, dans le centre de la commune.

Projet d'Aldi à Grimbergen. ©Aldi

Enfin à Braine-l'Alleud, un premier Aldi devrait ouvrir ses portes en 2023 rue du Serment, dans le cadre d’un projet de 98 appartements.

Projet d'Aldi rue du Serment, à Braine-l'Alleud. ©Aldi

Et quid du Pentagone, où les enseignes de hard discount se font de plus en plus rares ? Aucun projet n'est actuellement prévu dans l'hypercentre bruxellois, mais la firme allemande dit ne pas fermer la porte. Au total, une soixantaine de personnes seront engagées par Aldi, en CDI, dans le cadre de l'extension bruxelloise.