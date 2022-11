En urbanisme, “Bruxelles rattrape le temps perdu”

Julien de Smedt, architecte Bruxellois ©D.R.

”Il y a un maître architecte depuis au moins 20 ans à Copenhague. À Bruxelles, cela fait dix ans. Copenhague a une planification et une vision pour la ville depuis plus longtemps.” Coté règles environnementales, le Danemark est aussi plus contraignant que la Région bruxelloise. “Suite aux accords de Paris, des normes plus drastiques ont été prises et elles ont même été renforcées par la suite. C’est une question de choix politique. Bruxelles rattrape le temps perdu.”

D’ici 2030 le Danemark vise une réduction de ses émissions de CO2 de 70 % par rapport à 1990. Le palier des 40 % a déjà été dépassé. Et le pays souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, Copenhague est déjà en avance sur sa gestion des déchets avec 8 à 10 types de déchets différents triés par la population.

En ce qui concerne l’aspect urbanisme, la rénovation est fortement encouragée. Les nouveaux projets doivent également maîtriser de nombreux facteurs environnementaux comme la verdurisation des toitures particulièrement encouragée par la municipalité.

Toit aménagé en espace de jeux ©D.R.

Les pratiques tendent à se rapprocher

À Copenhague, le secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme Pascal Smet a profité de sa visite pour rappeler les grands aspects de la réforme du Règlement régional d’urbanisme (RRU) à venir. Parmi les grands axes, on note beaucoup de similarité avec ce qu’a déjà fait Copenhague : plus d’espaces pour les piétons, des rooftops aménagés et utilisables par le public, une verdurisation des espaces publics, la priorité à la rénovation plutôt qu’à la destruction ou encore une meilleure mixité entre activité et logements.

Urbanisme : Bruxelles s'inspire de Copenhague ©D.R.

Le secrétaire d’État a d’ailleurs apprécié une méthode danoise : consacrer les rez-de-chaussée aux activités commerciales et en garder la gestion dans le giron public, au moins quelques années. Cela permet d’assurer que tous les types de commerces nécessaires à un futur quartier seront représentés. “En plus, c’est un argument de vente pour les promoteurs qui peuvent garantir des activités pour les futurs habitants”, précise l’architecte.

Bruxelles le nouveau Copenhague ?

Bruxelles ne pourra toutefois pas se contenter de plagier Copenhague. En effet, certaines problématiques sont spécifiques à la région bruxelloise, comme la gestion des déchets. Il est incompréhensible pour un Danois d’entendre qu’à Bruxelles nous avons des sacs individuels à descendre dans la rue. Là-bas chaque bâtiment équipé de conteneurs. Impossibles dans certaines zones de Bruxelles, plaident les élus bruxellois à chaque fois que la question leur est posée.

”Il y a aussi des endroits où l’on manque de poubelle publique ici mais cela ne pose pas de problème de propreté, les citoyens gardent leurs déchets jusqu’à en trouver une”, explique Julien de Smedt.

Le besoin en logements sociaux concerne également davantage Bruxelles. “Ce n’est pas une grande question à Copenhague. Bien sûr, il y a des projets plus sociaux mais le niveau de vie est plus élevé au Danemark.” En effet, la capitale danoise plafonne à moins de 6 % de taux de chômage contre 15 % à Bruxelles.

Urbanisme : Bruxelles s'inspire de Copenhague ©D.R.

Pour régler cette problématique bruxelloise, Pascal Smet ne peut pas se contenter de revoir les règles d’urbanismes grâce à la réforme du RRU alias Good Living. Son cabinet planche actuellement sur un moyen d’imposer entre 20 et 25 % de logements sociaux aux promoteurs qui prévoient “des grands projets”. La définition fait encore l’objet de négociations mais le chiffre de 5 000 m2 est avancé. Une réforme des charges d’urbanisme est aussi en préparation afin de les rendre plus variables et adaptées au secteur où s’implante chaque projet.

Ses pistes doivent être affinées et présentées au gouvernement bruxellois d’ici la fin de l’année.

Copenhague doit tout de même faire face à une demande croissante de logement avec plus de 10 000 nouveaux habitants par an. Au nord de l’agglomération, plusieurs nouveaux quartiers sont en train de voir le jour.

Autre problème bruxellois : le délai pour faire aboutir un projet. Environ 7,5 ans. On se rappelle alors de l’idée mise par Nawal Ben Hamou (PS), ministre Logement, de supprimer les commissions de concertation pour accélérer les démarches d’attribution de permis. Des propos dont certains membres du gouvernement s’étaient désolidarisés.

À Copenhague, la consultation “se fait principalement en amont, lors de la conception du projet”, poursuit Julien de Smedt. “Il y a toujours des promoteurs privés un peu plus agressifs mais cela marche bien et, lorsqu’il y a blocage, les pouvoirs publics prennent leur responsabilité et font pression pour qu’un projet avance.”