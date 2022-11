À l’approche de saint Nicolas, la question du Père Fouettard en blackface revient

Seulement voilà, sur les photos publiées fièrement, le Père Fouettard arbore un blackface. La pratique consistant à se grimer de noir, à porter une perruque de cheveux crépus, à grossir la taille de ses lèvres, est importée d’Amérique et des “Minstrels Shows” du XIXème siècle, des spectacles où des personnes blanches, grossièrement déguisées en personnes noires, véhiculaient des préjugés racistes à des fins humoristiques.

Sur Instagram, Estelle Depris fait de l’éducation permanente quotidienne (ou presque) à plus de 80 000 personnes à travers sa page “Sans blanc de rien”. “Le Père Fouettard a évolué, mais son histoire est liée à la colonisation”, elle note deux évolutions marquantes du Père Fouettard liées à la période esclavagiste. Le fait que le serviteur de Saint-Nicolas ait la peau et les attributs de personnes noires, et la position servile du Zwarte Piet à côté du Grand Saint.

Alors, raciste un blackface pour le Père Fouettard ? Pour l’Unia, la réponse est non, mais conseille des représentations plus inclusives. “Même si le personnage est représenté de manière stéréotypée, il ne s’agit pas d’une forme punissable de racisme, contrairement à une représentation qui serait accompagnée de propos ou d’actes racistes répréhensibles. Une simple représentation du Père Fouettard n’est donc pas punissable aux yeux de la loi”. Et c’est bien là le problème pour Estelle Depris, ce vide juridique “renvoie au fait qu’il n’y a pas de consensus national sur le blackface […], et ça envoie un message qui montre que la Belgique n’est pas prête à se poser la question”. Pourtant, le bien connu “test de la poupée” démontre régulièrement que les enfants considèrent des poupées blanches comme “plus jolies”, ou avec lesquelles ils avaient plus envie de jouer.

À Jette, Claire Vandevivere (Les Engagés) estime qu’il s’agissait juste “d’une visite d’un comité de quartier en tant que mandataire”. Son collègue d’Evere, Ridouane Chahid (PS) peut “comprendre que ça heurte et si c’est le cas nous sommes prêts à revoir les choses pour l’année prochaine. Nous n’avons pas l’intention de porter atteinte à qui que ce soit, nous voulons juste continuer à perpétuer la saint Nicolas à Evere. S’il faut s’adapter on le fera.”

De son côté, Estelle Depris conclut : “on ne veut pas détruire le folklore, on veut qu’il évolue sans humilier les afro-descendants”.