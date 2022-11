Les syndicats de police flinguent le gouvernement bruxellois après les émeutes dans le centre: "Il est temps que la tolérance zéro soit appliquée"

Illustration picture shows incidents during the celebrations of Moroccan supporters and police forces present in the center of Brussels, during a soccer game between Belgium's national team the Red Devils and Morocco, in Group F of the FIFA 2022 World Cup, on Sunday 27 November 2022. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK

Trottinettes incendiées, voitures renversées, mobilier dégradé, etc. Le boulevard est devenu l’espace de quelques heures le chaotique théâtre d’émeutes en marge du match de football Belgique-Maroc. Ayoub El Bachiri était présent et est sorti pour tenter de calmer les choses devant son seuil. “Le match était à peine commencé, il y avait déjà des problèmes. Ce n’était pas lié au match, le match était juste un prétexte pour saccager”, déplore ce fils d’un commerçant du boulevard.

Barricadé pour protéger les marchandises

Le lendemain du match, l’état du boulevard est loin des images diffusées la veille. Dans le vacarme des balayeuses et des aspirateurs Glutton s’effacent les dernières traces. Un boulevard propre pour l’heure de midi et les premiers visiteurs des Plaisirs d’Hiver, à deux pas. “Comme tous les jours, je me suis levé pour 4h. On était présent depuis 6h… et on voit le résultat”, sourit avec résignation et “déception” un employé communal, las des dégradations de l’espace public.

Derrière le nettoyage, quelques stigmates de ce dimanche après-midi subsistent toutefois. Devant le night-shop de Faqiri Mohammad, la boîte aux lettres servant à recevoir les quotidiens au petit matin a été fracturée. Sur la vitre, une fissure. “J’étais ouvert. Mais quand j’ai vu les gens sortir vers 15h, j’ai fermé boutique.” Le magasin fermé, le commerçant s’est retrouvé dans la cohue : “il y avait du gaz, je suis tombé. La situation était vraiment dangereuse.”

Nombreux étaient les commerces à avoir anticipé les faits et être restés portes closes ce dimanche. Dans un magasin de GSM, un commerçant est occupé à remplir son étale vide. “J’avais tout enlevé avant le match et entreposé ailleurs par peur des vols.” Icham, vendeur de chaussures, a de son côté passé l’après-midi de match barricadé dans son propre magasin “pour protéger ses biens” : “tout était fermé mais on pouvait me voir. C’est dommage d’en arriver là.”

Serrurier depuis 30 ans, Mohamed consulte pour remplacer son grillage de devanture par un volet plus solide : “j’ai peur, oui”. “Après un match, on devrait tous être heureux… Casser, c’est incompréhensible.”

”Il y a toujours eu des problèmes”

Au matin, on ne compte plus les navetteurs surpris à la découverte de la station de métro Lemonnier vandalisée. Jusqu’à midi, il fallait marcher jusqu’à la station suivante. Une dame de 80 ans, habitante des Marolles, témoigne : “aller gare du Midi à pied, avec mes béquilles ? Je suis entré dans un magasin pour appeler un taxi.”

Mohamed Said regarde la station et la rue l’air dépité. “Je connais la situation”, dit cet ancien commerçant. Pendant 15 ans, il a tenu une boulangerie sur le boulevard. “Il y a toujours eu des problèmes de vandalisme et des vols. Trois fois ma vitrine a été cassée.” Las, il a finalement quitté le quartier mais revient régulièrement saluer des amis. “Il faut faire quelque chose. Plus d’agents en civil, des caméras… Je ne sais pas mais cette situation n’est vraiment pas normale.”

Avis partagé par Ayoubd El Bachiri, qui “condamne” avec véhémence les épisodes de la veille : “ces événements tournent la joie en tristesse. On en a marre de devoir sans cesse s’excuser pour le saccage de quelques gamins.” “En tant que Marocain, je suis consterné, choqué. Ce qui s’est passé hier dépasse l’entendement”, ajoute Houcine, qui avait “toute la semaine appréhendé ce match”. Ce lundi, le regard se porte à l’horizon. “On redoute le prochain match”, souffle le libraire.