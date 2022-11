+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Belle expo jeune public au CBBD : Petit Poilu emmène les petits lecteurs dans ses aventures (jusqu’au 15/08/2023). Très chouette jeu de piste savant avec " Luminopolis " au Museum des Sciences Naturelles : courrez-vous plus vite que la lumière ? (jusqu’au 13/08/2023) Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Envolez-vous dans un Hangar transformé en volière pour la superbe expo photo " Des Oiseaux " à Ixelles (jusqu’au 17/12).

Toupie or not toupie ?

©Mimouna

Pendant 3 mois, des jeunes Bruxellois et Wallons de 6 à 20 ans se sont réunis une fois par semaine pour apprivoiser le théâtre. Le résultat de leur travail est à voir ce week-end à Schaerbeek au festival Mimouna. Pour l’édition 2022, c’est sur la friche Josaphat que le chapiteau des Nouveaux Disparus accueille ces 180 talents bien locaux, coachés par 25 associations. D’où ressortent autant de spectacles. Gros défi pour eux: ils s’attaquent au "monstre" William Shakespeare. Vous y croiserez donc Falstaff, Thésée, mais aussi un Roméo noir et une Juliette marolienne, le lutin Shrekspeare ou un certain Amet. Les spectacles gratuits s’enchaînent de 10 à 19h et un jury départagera les meilleurs d’entre eux. Mais on l’a compris, l’essentiel n’est pas là. Alors, "toupie or not toupie" ?

+ " Festival Mimouna ", ces 26 et 27 novembre 2022 dès 10h sur la friche Josaphat (chapiteau chauffé), avenue Gustave Latinis 152, gratuit.

Goldorak débarque

©Prime Prod

"Golodorak go ! Rétrolaser en actiooooon". De rétro, il en est bien question dans l’expo qui ouvre ce 26 novembre à Tour & Taxis. Rien qu’à chantonner les paroles de Bernard Minet, nous voilà catapultés dans les années 80. Le robot japonais apparaît dès la première de Dorothée dans RécréA2, en 1978. Et ouvre la voie à la déferlante japanimation en Europe francophone. L’expo 100% dédiée au "mecha" piloté par Actarus est une première. Elle fleure bon la nostalgie puisque le visiteur quadra y retrouvera des jouets de son enfance prêtés de collectionneurs privés, mais aussi des figurines rares. Les esthètes y observeront aussi des "cellulos" de la série, soit les feuilles transparentes qui permettent d’animer les personnages dans leurs décors. Et tout ça n’ira pas sans une tonne de produits dérivés. Comme dit le générique: "Golorak go, reste dans nos souvenirs".

+ " Goldorak Xperienz, 1975-2023 Rétrospective ", du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023 à Tour & Taxis, du mercredi au dimanche, de 7 à 9€.

Le classieux classique des caciques

©Bozar

On a déjà vu moins prestigieux: ce week-end, Bozar, La Monnaie et le Belgian National Orchestra s’unissent pour le 5 "United Music of Brussels". L’occasion est unique pour découvrir la musique classique: l’événement propose des concerts gratuits dans plusieurs lieux grandioses ou plus intimes de Bruxelles. Le vendredi, rendez-vous à La Monnaie et à la Galerie Ravenstein, avant une première mondiale en soirée dans la grande salle de Bozar. Le samedi, des mini-concerts se succèdent de 11h à 23h dans 10 lieux: Galeries de la Reine, Music Village, Cinéma Galeries, Halles Saint-Géry, Gare Centrale ou le nouveau Reset. Au menu: clarinette électroacoustique, marathon de pianistes, tango argentin ou "cor solo interstellaire". De quoi entendre résonner autrement ces sites de la capitale.

+ " United Music of Brussels ", ces 25 et 26 novembre 2022 dans plusieurs lieux bruxellois dont Bozar et La Monnaie. Programme complet en ligne. Gratuit.

Si kitsch catch

©Collection Barnabé Mons

Le torse est velu, les bras surdimensionnés, le tout dépasse du lycra moulant: on n’aimerait pas tomber au coin d’une rue sur Der Henker, ou " le bourreau ". Ni même au coin d’un ring. Heureusement, l’homme masqué a raccroché le justaucorps il y a belle lurette. Ce n’est qu’à travers les documents de l’insolite collection de Barnabé Mons que le colosse nous nargue aujourd’hui. Le Nordique se dit " sociologue de l’étrange ". L’expo qu’il ouvre au Botanique revient à l’âge d’or du catch franco-belge, quand on dressait des rings chaque week-end dans les foires de village ou les salles interlopes: 300 affiches, photos, vidéos de 1940 à 1990 retracent l’apogée de ce divertissement décalé que certains n’ont jamais pu prendre au second degré. L’homme est connaisseur, il a sorti un bouquin sur le sujet. Les moustachus masqués l’y disputent aux faux rois africains, aux Lilliputiens en bottines lacées ou aux obèses aux airs de Tolstoï en slips. Hulk Hogan peut trembler.

+ " Kitsch catch ", dans la galerie du Botanique jusqu’au 15 janvier 2023, 2/2,50/3€.

Le Sablon se couche tard

©Les Nocturnes du Sablon

Coupette et pils, huîtres et caricoles, antiquité et vieux brol: les Nocturnes du Sablon reviennent en 2022 avec la recette testée l’an dernier. La très chic place chère aux chocolatiers et pâtissiers s’encanaille donc une nouvelle fois auprès de sa populaire voisine marollienne pour une 31e édition étendue. Du jazz, du funk, des acrobates, des DJ, un orgue de barbarie, des artistes de rue et même des échassiers lumineux déambuleront entre les deux pôles du centre bruxellois pour vous donner envie de pousser les portes des commerces. Ceux-là, forcément, la jouent tard jusqu’à dimanche.

+ " Nocturnes du Sablon ", jusqu’au dimanche 27 novembre place du Grand Sablon et alentours