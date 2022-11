Toxicomanie en hausse dans les stations de la STIB: «On crie au secours depuis plusieurs mois»

" Cette problématique a énormément monté ces derniers temps. On est de plus en plus confronté à la précarité de manière globale. On crie au secours depuis plusieurs mois", indique la porte-parole de la STIB pour qui le problème "dépasse le cadre du transporteur".

Actuellement, la Stib collabore déjà avec des associations de terrain et la police. "Mais on est au bout de l'arsenal. La police intervient, mais quand les gens sont partis, d'autres reviennent. Il faut une prise en charge plus forte et une approche préventive."

Entre janvier et octobre 2021, 714 toxicomanes ont été signalés sur le réseau de la STIB, apprend-on dans une réponse de la ministre Van den Brandt (Groen). Mais encore aucunes données communiquées pour cette année : "En tout état de cause, nous ne connaissons pas encore les chiffres exacts pour cette année. Nous ne pouvons donc pas encore tirer de conclusions à ce sujet", indique la police fédérale, responsable de la sécurité des métros via la police des chemins de fer.

Partageant le constat de la STIB, la ministre Elke Van den Brandt (Groen) appelle à une "réponse globale de la police, la justice, les associations, les services sociaux" et à une solution fédéral-région : "Avec la STIB, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous devons résoudre ce problème absolument, car nous ne pouvons pas demander aux Bruxelloises et Bruxellois de prendre les transports publics s'ils ne se sentent pas en sécurité, particulièrement les femmes et les enfants."

Sur les réseaux sociaux, la députée bruxelloise Aurélie Czekalski (MR) déplore notamment la situation des stations Yser et Ribaucourt, sur le tronçon de métro 2 et 6, où "les usagers sont quotidiennement et à toute heure du jour, de la soirée ou de la nuit confrontés à des toxicomanes qui se droguent à la vue de tous en station".