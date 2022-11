Limiter davantage la vitesse des trams bruxellois : Défi le réclame, la Stib est contre, les Verts et le PS aussi

"On va continuer à promouvoir le vélo, pour Fanny": les cyclistes Bruxellois ont rendu hommage à cette "amoureuse du vélo" percutée par un tram

Petit rappel. Actuellement, les tramways ne sont pas soumis au Code la route car ne pouvant dévier de leur trajectoire. Ils ne sont dès lors pas tenus de respecter les limitations de vitesse imposées aux automobilistes.

Invoquant les principes régionaux de la "Ville 30" et du "Stop" (priorité aux modes faibles), le député bruxellois Marc Loewenstein (Défi) veut serrer la vis et plaide pour une régulation de la vitesse lorsque le tram n’est pas en site propre. "Quand la voirie est à 30 km/h, on peut demander que le tram ait également cette limitation. La sécurité et la qualité de vie des habitants doivent passer avant la vitesse commerciale."

Une position visiblement partagée par le Gracq. "On est favorable à des règles là où le tram partage la voirie", juge Florine Cuignet. Et d’ajouter, en donnant l’exemple de la chaussée de Charleroi : "mais il n’y a pas que la vitesse : le manque de place est clairement problématique. Il y a beaucoup de flou quand le cycliste doit circuler entre les rails. On sait que cette situation a souvent été privilégiée pour ne pas toucher au stationnement."

La Stib s’oppose

Mais l’idée d’une limitation est loin de faire l’unanimité à Bruxelles. À commencer par le principal intéressé : la Stib. Sa position est ferme : "il est physiquement impossible pour un véhicule sur rail d’être soumis aux mêmes règles de circulation qu’un véhicule sur pneu". Outre l’impossibilité d’effectuer des détours, la société pointe le transport de nombreux passagers et des distances de freinage plus longues. "Personne n’envisagerait de demander à un train de céder la priorité de droite à chaque carrefour", illustre la porte-parole.

Selon la société de transport public, des formations continues sont organisées et le tram n’est pas exempt de règles. Le "règlement d’exploitation tram" (RET dans le jargon), prévoit : "le respect des distances, le respect des feux, des vitesses à respecter aux croisements à l’approche des arrêts, le signalement sonore". "Limiter la vitesse entraîne que la performance de ce mode de transport chute dramatiquement et lui enlève son facteur différentiant." Enfin, la société pointe les chiffres : "le nombre d’accidents impliquant des trams et des usagers faibles est en baisse constante depuis 2017."

Pour les Verts et le PS, on se trompe de cible

Côté politique aussi, on retrouve des opposants à l’application du Code aux trams. Pour les Verts, le cœur du problème réside dans les infrastructures et la sécurisation des carrefours. Selon le cabinet Van den Brandt (Groen), "les chauffeurs de tram doivent adapter leur vitesse à la situation, l’endroit, le moment. Et ils le font".

Même son de cloche au PS où on rappelle que la vitesse commerciale des trams est 16 km/h. Pour Martin Casier (PS), "les trams, avec 40 tonnes sur les rails, sont des véhicules particuliers et il leur faut une longue distance pour s’arrêter. Leur priorité se justifie."

Premier parti d’opposition, le MR ne voit pas non plus la limitation de la vitesse comme la solution miracle : "ce qui est primordial est de développer des sites propres et résoudre les lieux de conflits", juge la députée Anne-Charlotte d’Ursel.