L'information est confirmée par Gaëtano Termine, chef de cabinet de l'échevinal des crèches de Schaerbeek. "Il y a malheureusement un enfant qui est tombé d'un lit, jeudi passé. Il est tombé sur la tête et s'est fracturé le crâne. Tout a été fait dans les règles de l'art pour prendre cet enfant en charge et l'ONE (office de la naissance et de l'enfance, NdlR) a directement été informé de cet incident", explique-t-il.

Une enquête interne a été réalisée par la direction générale. "Ce genre d'incident peut malheureusement arriver. Une puéricultrice a laissé la barrière ouverte et l'enfant est tombé. C'est évidemment dramatique. Il s'agit d'une puéricultrice qui travaille depuis dix ans dans l'ASBL et qui n'a jamais commis la moindre erreur. Un rapport a été dressé à son encontre et elle a reçu un avertissement", précise Gaëtano Termine. "L'enfant a très rapidement été vu par des médecins qui ont estimé qu'il pouvait rentrer chez lui. Il n'aura pas de séquelle ou de traumatisme de sa chute, mais c'est clair que ce genre d'accident ne doit jamais arriver."

De son côté, l'ONE explique avoir été mis au courant de la situation ce mercredi. "La situation est bien gérée par le pouvoir organisateur. Il s'agit d'un accident résultant d'un oubli malheureux d'une puéricultrice expérimentée. L'enfant est rentré à la maison et il récupère", conclut Sylvie Anzalone, porte-parole de l'ONE.