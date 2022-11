Jupiler organise (l'unique) fan-zone pour suivre les Diables depuis Bruxelles, ce sera à la gare Maritime

Seulement voilà, ici non plus, la foule ne se presse pas au portillon pour assister en public à cette coupe du monde décriée et peu excitante. "La vente des tickets a démarré lentement, explique Jupiler, mais nous constatons que les ventes sont en hausse ces derniers jours. Les gens se décident à la dernière minute." Peut-être que le prix des tickets, entre cinq et quinze euros, a également de quoi refroidir les fans.

Pour assister aux matchs contre le Canada (23 novembre), le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre), les supporters des Diables devront réserver leurs places. De même pour les matchs à élimination directe, si Kevin De Bruyne et sa bande vont jusque là. Après les matchs, DJ Daddy K animera la soirée, il y aura naturellement des points de restauration, et de quoi s'en jeter une petite derrière la cravate pour fêter (ou se consoler) les résultats des Diables.