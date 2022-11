Une famille de Ganshoren hospitalisée après une intoxication au CO

Souffrant de nausées et de maux de tête, la famille a prévenu les services de secours vers 00H55. Les urgentistes, qui se sont rendus sur les lieux, ont constaté que la famille était victime d’une intoxication au CO.

Les pompiers ont mesuré des niveaux élevés de monoxyde de carbone dans la salle de bain, au sous-sol et au premier étage. "Le gaz mortel provenait d’un brûleur défectueux au sous-sol", selon Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers. La ventilation et l’apport d’air frais y faisaient défaut, selon lui. "C’était également le cas dans la salle de bains", a-t-il ajouté avant de préciser que "le raccordement au gaz a été fermé et scellé par Sibelga".