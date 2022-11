Les 19 CPAS bruxellois sont en grève ce mercredi et remettent un cahier de revendications

Les travailleurs des 19 CPAS bruxellois ont mené une grève, ce mercredi, pour dénoncer les charges de travail élevées et le sous-financement de leurs activités. La CSC, le SLFP et la CGSP ont en front commun remis leur cahier de revendications au ministre-président bruxellois Rudy Vervoort et à la ministre fédérale de l’Intégration sociale Karine Lalieux.