Gilkinet annonce un durcissement des normes de bruit à Brussels Airport

L’objectif est de réduire "l’impact sonore" du trafic aérien, surtout aux moments les plus sensibles de la journée, c’est-à-dire tôt le matin, la nuit et le soir, mais aussi le week-end et les jours fériés.

Outre les restrictions d’exploitation prévues, une révision des niveaux de bruit admissibles en fonction de l’heure de la journée et du jour de la semaine permettra d’élaborer un mécanisme de modulation des redevances perçues par le contrôleur aérien Skeyes, ajoute le document. Le cabinet Gilkinet n’a pas donné plus d’explications sur ces nouvelles redevances pour services terminaux.

Le nouveau système doit voir le jour début 2023.