Des avaries causent des «trous» dans la fréquence des métros? «Certaines pièces sont indisponibles»

La Ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) rappelle d’abord que "la STIB modernise son réseau de métro". La signalisation entre autres est en chantier alors que de nouvelles rames sont commandées et les anciennes mises à niveau. Van den Brandt insiste: "sur d’autres réseaux, ces travaux occasionnent la fermeture des lignes". C’est le cas à Paris. "La STIB maintient l’exploitation. Mais il en résulte une indisponibilité temporaire de certaines voitures".

Rames en rade « plusieurs mois »

Par ailleurs, la série d’incidents en juin et septembre s’explique aussi par les fortes chaleurs. "Elles ont eu un impact sur les anciennes et nouvelles rames", concède la Ministre verte. Selon qui "la STIB a connu 7 incidents majeurs" dernièrement: "4 sur les lignes 1 et 5 et 3 sur les lignes 2 et 6". S’y ajoute l’inondation d’une rame à Pétillon suite à une rupture de canalisation de Vivaqua. Bien sûr, des perturbations en temps réel s’ensuivent, "mais aussi une indisponibilité des véhicules concernés pour plusieurs mois".

Or, le contexte international n’aide pas à la résolution rapide des pannes. "Certaines pièces destinées à la maintenance des rames de métro sont indisponibles à cause de retards de livraison liés à la crise du covid-19 ou à la guerre en Ukraine", regrette Elke Van den Brandt.

Conséquence: "lors de petits incidents techniques qui sont en temps normal sans conséquence, la STIB ne dispose pas de matériel de réserve pour procéder à leur remplacement", note la Ministre. Qui espère une amélioration grâce à "un plan d’urgence mis en place par la STIB". Ce dernier doit notamment "mieux anticiper les problèmes d’approvisionnement".

« À peine perceptible »

Elke Van den Brandt précise encore que "le système électronique du métro réajuste automatiquement les intervalles entre les rames". Ainsi, "l’absence inopinée d’un véhicule se traduit par un lissage des intervalles entre les convois". Et la différence de temps d’attente est alors "à peine perceptible pour les voyageurs". En d’autres termes: "ça permet d’éviter le phénomène de “trous” dans l’offre".

Tous ces " efforts " de la STIB doivent " permettre d’envisager à brève échéance le retour à une exploitation permanente des lignes 1 et 5 en situation normale ", conclut la Ministre de la Mobilité. Qui rappelle que les nouvelles rames M7 à plus forte capacité, la modernisation de la signalisation et la fréquence augmentée depuis fin août doivent à terme porter le gain de capacité à 25% et intervalle de 120 secondes sur la ligne 1 et 5 au premier trimestre 2025. "L’objectif à moyen terme est d’augmenter la capacité d’environ 65% avec un intervalle de 90 secondes".