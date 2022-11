Tram mortel sur le boulevard de la Cambre : «Il faut lever le tabou de la vitesse des tramways»

Selon son président Benjamin Scheere, "l’auteur de l’accident doit être poursuivi de crime par omission". Il cite ici, non pas le wattman mais bien "les responsables politiques et plus précisément la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt qui, en omettant les risques réels basés sur les faits et les analyses de risques à sa disposition, s’est rendue coupable de crime par omission".

Autrement dit, les autorités bruxelloises sont conscientes que cette portion du réseau Stib pose problème mais n’ont rien fait pour y remédier. "Cet accident était prévisible", enchaîne Benjamin Scheere. En 2021, l’OMB a d’ailleurs rapporté à la ministre de la Mobilité de nombreuses nuisances et accidents provoqués par la vitesse excessive des trams notamment avenue du Derby et Boulevard de la Cambre. Les nuisances sur ces deux artères ont d’ailleurs été objectivées par des mesures effectuées sous la tutelle de Bruxelles Environnement.

"Dans les villes françaises, les tramways roulant dans les zones très fréquentées ne dépassent jamais le 20 km/h. À Bruxelles, les tramways ne sont soumis à aucune règle du Code de la Route. Ils ne doivent même pas respecter le 30 km/h. Le gouvernement bruxellois met en place Good Move, vend ses zones apaisées et son principe de mobilité STOP où l’usager le plus faible constitue LA priorité. Il est anormal que le tramway ne s’inscrive pas dans cette dynamique. C’est d’ailleurs le seul mode de transport qui échappe à toute règle à Bruxelles."

Une cycliste mortellement fauchée par un tram à Bruxelles. ©DR

Pour mémoire, le député bruxellois Marc Loewenstein (Défi) a souvent interrogé Elke Van den Brandt sur la vitesse des trams bruxellois. "Devant les faits avancés par le député, la ministre a toujours nié les risques provoqués par la vitesse excessive des trams et ce malgré les nombreux cas répertoriés", rappelle encore Benjamin Scheere. "Au contraire, elle a mis en avant la vitesse commerciale de la Stib aux dépens de la sécurité des usagers malgré le plan "Quiet Brussels" et la mise en zone 30 de la Région Bruxelloise.

Le député Défi estime en effet qu’il faut "lever le tabou de la vitesse des trams à Bruxelles". "Cette limitation de vitesse doit être plus stricte à certains endroits", estime Marc Loewenstein qui demande que l’on soit bien plus strict en matière de respect des zones 30. "Le gouvernement bruxellois et la Stib mettent la priorité sur la vitesse commerciale. Mais quid de la sécurité des Bruxellois ?"

Pour mémoire, le tramway a déjà tué un piéton au début du mois d’octobre, sur le boulevard Lambermont. Un mois plus tôt, un autre piéton avait été blessé par un tram, toujours sur le boulevard Lambermont tandis que, fin août, c’est une voiture qui s’est encastrée dans un tram, encore et toujours sur le boulevard Lambermont.